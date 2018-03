[Gomet' Santé] Witmonki (Marseille) en phase de levée de fonds pour ses capteurs portatifs de détection cardiaque

Pour améliorer la prévention et accélérer la prise en charge des pathologies cardiaques, la start-up Witmonki, fondée en juin 2017 à Marseille, mise sur l’e-santé avec des dispositifs connectés qui transmettent au médecin des données d’électrocardiographie quand une anomalie est détectée La technologie de Witmonki, fondée sur un circuit intégré, des algorithmes de traitement de données et des transmissions sécurisées de l’information, est née dans les laboratoires de l’Institut matériaux, microélectronique et nanosciences de Provence (IM2NP, Amu/CNRS/Université de Toulon) et du Laboratoire d’informatique et systèmes (LIS), tous deux basés à Toulon. « L’idée était d’utiliser les différentes compétences en électronique et logiciel pour développer un produit complet et d’aller jusqu’à un démonstrateur », explique Rachid Bouchakour, président de Witmonki, et ancien directeur de l’IM2NP dans la dernière lettre de l’innovation publiée par le CNRS.

La start-up va commercialiser des dispositifs de collectes des données d’électrocardiographie sur les anomalies ou les troubles du rythme cardiaque du patient pour les transmettre au médecin. Au programme de la feuille de route: l’enregistreur au format carte de crédit (commercialisation fin 2018), des bornes dans les pharmacies puis un bracelet portable 24h/24 à l’horizon 2020. Le CNRS précise que « trois brevets ont été déposés, gérés par la Satt Sud-Est » et que Witmonki « est en phase de levée de fonds pour financer notamment les études cliniques sur son premier produit. »