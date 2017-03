Vitrolles s’engage contre la discrimination raciale

La Ville de Vitrolles propose une semaine d’événements dédiés à la lutte contre les discriminations de tous types à l’occasion de la Semaine nationale d’éducation et d’action contre le racisme et l’antisémitisme, du 17 au 26 mars, et de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale mardi 21 mars.

En partenariat avec les différents acteurs de la ville, des ateliers, des projections de films et des spectacles gratuits sont organisés à partir du 17 mars afin de sensibiliser la société à ce problème. On notera tout particulièrement, mardi 21 mars, le vernissage de l’exposition des dessins des enfants sur le sujet « La Différence » et le concert avec des artistes hip hop et rap prévus au cinéma Les Lumières. Mercredi 22 mars, au centre social Le Bartas, l’Aves (association vitrollaise des équipements sociaux) proposait des ateliers autour du thème des discriminations liées au handicap et le film sur la thématique du « Vivre ensemble et la lutte contre le racisme » était projeté à la médiathèque La Passerelle.

Le vendredi et le week-end sont réservés pour les projections de films. Ainsi, vendredi les intéressés pourront voir le film J’ai marché jusqu’à vous à La Passerelle puis participer au débat avec le réalisateur Rachid Oujdi. La projection du film Enfants valises du réalisateur Xavier De Lauzanne et du film d’animation Azur et Azmar de Michel Ocelot auront lieu samedi et dimanche aux Lumières. Outre cette programmation, la Ville de Vitrolles aborde cette thématique tout au long de l’année auprès des jeunes en leur proposant des ateliers durant les temps scolaires et périscolaires.