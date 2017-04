Village de marques de Miramas : naissance d’un nouvel acteur majeur dans le métropole

Avec 2,5 millions de visiteurs attendus chaque année et plus de 600 emplois créés, McArthurGlen Designer Outlet Provence, le village de marques de Miramas, fait une entrée remarquée dans le paysage économique métropolitain. Et l’ouverture officielle et au public du centre commercial a été à la hauteur des ambitions du site. Quelque 3000 VIP réunis et des milliers de clients étaient présents dès le milieu de la matinée sous un soleil radieux. Les discours des dirigeants de McArthurGlen comme des élus, Frédéric Vigouroux, le maire de Miramas, et Martine Vassal, la présidente du conseil départemental et première vice-présidente de la Métropole Aix Marseille Provence, ont tous loué l’investissement majeur du groupe britannique (un total de 120 millions d’euros), l’exemplarité du projet tant au niveau du déroulé des travaux que des partenariats avec les acteurs locaux.

Martine Vassal : « Un outil exceptionnel »

« La confiance témoignée par McArthurGlen, leader européen des villages de marques, est le signe de la capacité du territoire à répondre aux attentes des investisseurs de rang mondial » s’est réjouit Jean-Luc Chauvin, le président de la CCI Marseille Provence pour qui le projet « constitue un véritable accélérateur économique pour la métropole et une opportunité de renouveau pour l’Ouest Etang de Berre. » Pour Martine Vassal qui a rappelé son combat permanent dans la lutte contre le chômage, il s’agit d’un nouveau poumon économique au coeur de la Provence. « C’est un outil exceptionnel pour développer notre territoire, un véritable moteur pour l’attractivité et l’emploi. ce sont les deux axes prioritaires de ma politique » a-t-elle souligné. Frédéric Vigouroux, entouré de ses petits-enfants et de ses administrés a passé une matinée aussi radieuse que le ciel. « Il n’y a que des sourires ce matin » nous confiait-il. Un juste retour pour celui qui travaille sur le dossier depuis plus de six ans.

A la mi-journée, Michela Frattini, la directrice du centre ne pouvait que se réjouir de la présence des premiers milliers de clients dans les 85 boutiques du centre (200 000 visiteurs sont attendus jusqu’à lundi). Autre satisfaction, la présence de nombreux décideurs métropolitains d’horizons variés, ce qui illustre le potentiel de rayonnement du 3ème village McArhur Glen en France après ceux de Troyes et de Roubaix (23 dans le monde). Danielle Milon, la présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme et sa directrice Isabelle Brémond étaient présentes. De nombreux élus bien sûr, de la zone de l’étang de Berre et de Salon-de-Provence (Nicolas Isnard, René Raimondi, Philippe Maurizot, Nicole Julia, Patricia Fernandez-Pédinielli, Marie-Pierre Callet) comme de Marseille (Laure-Agnès Caradec, la présidente d’Euroméditerranée) et d’au-delà (Patrick Boré, maire de La Ciotat), des dirigeants de grands centres commerciaux (Sandra Chalinet des Terrasses du port, Pierre-François Duwat de Grand littoral), des professionnels du développement économique (Philippe Stefanini de Provence Promotion, Jacques Pfister ancien président de la CCI MP) ou encore de la mode (Maryline Vigouroux de la Maison Méditerranée des métiers de la Mode et Laurence Paganini DG de Kaporal) étaient aussi de la fête. Sans parler de la cinquantaine de journalistes et blogueurs réunis pour couvrir l’événement. Bienvenue et bon vent !