73 millions d’euros pour sa construction (contre les 20 millions prévus initialement), 4,8 millions de budget de fonctionnement, la Villa Méditerranée est devenue trop coûteuse pour la Région Paca. « Un magnifique édifice dont on ne sait toujours pas à quoi il sert », selon Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, et qui aurait déjà coûté « plus de 100 millions d’euros aux contribuables ».

En 2016 et début 2017, l’avenir de la Villa Méditerranée avait suscité la polémique entre Michel Vauzelle, ex-président de Région qui souhaitait y voir le Parlement Méditerranéen et Christian Estrosi, alors à la tête de la collectivité, qui annonçait vouloir y implanter une réplique de la grotte Cosquer. « Nous nous étions dit que si nous lui trouvions un sens, nous équilibrerions le budget, ou on vend et on fait autre chose. Le sens, nous ne l’avons toujours pas trouvé, et nous n’avons pas trouvé d’acheteur », poursuit Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. C’est donc le projet de la réplique de la grotte Cosquer qui a été définitivement arrêté, cette cavité découverte en 1991 par Henri Cosquer à 37 mètres de profondeur dans le massif des calanques. « C’est un projet qui a du sens et une vraie logique. »

Pour le lancement des premières études en vue de la transformation du lieu, la Villa Méditerranée va donc devoir fermer à la fin de l’année, permettant ainsi la diminution des coûts. Elle restera ponctuellement ouverte pour « des opérations importantes, des événements exceptionnels, assure Renaud Muselier, et nous continuerons à l’entretenir ».

Objectif : 500 000 visiteurs par an

La réplique de la grotte Cosquer sera inspirée de la réplique grotte Chauvet, en Ardèche. En se basant sur la fréquentation lors de sa première année d’exploitation en 2015, (600 000 visiteurs la première année à 13€ le ticket d’entrée), la Région espère que le site marseillais accueillera 500 000 visiteurs par an, en fixant l’entrée à 12 euros.

Les personnels Avitem qui travaillent à la Villa Méditerranée, sont réaffectés. Un cabinet de placement a travaillé depuis la fin du printemps pour faciliter les reconversions. Le personnel en charge du bâtiment pourrait être repris par la société privée en charge de l’exploitation de la reproduction de la grotte Cosquer.