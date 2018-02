Lorsqu’il s’engage en politique, Pierre Dharréville trouve dans le parti communiste les valeurs qui correspondent à un idéal qui est le sien, celles d’égalité, de fraternité, de liberté et de démocratie, avec « cette volonté de mettre en concordance les mots avec les actes et construire progressive le changement ». « Gagner la bataille des idées », faire émerger une alternative « aux politiques libérales et à Emmanuel Macron », c’est ce à quoi le député de la 13e circonscription des Bouches-du-Rhône tente de s’employer à l’Assemblée nationale. Convaincu que « l’idéologie libérale » du gouvernement sera rattrapée par la question sociale, lui en a fait son cheval de bataille, conformément aux valeurs du PCF. Défenseur des conditions de travail, il est à l’initiative d’une commission d’enquête à l’Assemblée nationale sur la santé au travail dans l’industrie, pour « se battre contre les risques chimiques ».

Parallèlement, il porte un projet de loi sur les aidants visant à leur offrir un statut plus solide. Aux côtés des salariés d’Ascométal à Fos-sur-Mer, Pierre Dharréville prône une industrie du XXIe siècle et lutte aussi contre la « casse du service public ». Un pied dans sa circonscription et un autre à Paris, il regarde aussi ce qui se passe à Marseille, agitée par des guerres de succession, et ses interrogations autour de la fusion entre la métropole et le département… Les municipales de 2020 ne se joueront pas sans le Parti communiste qui ne ferme pas la porte à La France insoumise. Retour sur les batailles de Pierre Dharréville lors d’une rencontre enregistrée le 29 janvier 2018 dans le studio de Gomet’..