L’un s’est officiellement déclaré. L’autre… pas tout à fait. Pascal Lorne, patron de Gojob (interim connecté, créé en 2015), a confirmé à Gomet’, à l’occasion de la visite de Jean-Yves Le Drian à thecamp, vendredi 15 décembre, être sur les rangs pour reprendre la présidence d’Aix-Marseille French Tech (AMFT) en 2018 via l’association qu’il a créée et baptisée Aix Marseille 2.0.

De son côté, Kevin Polizzi, PDG et fondateur de Jaguar Network (datacenter et autres solutions technologiques), vice-président de la commission transformation numérique d’AMFT n’a pas clairement affiché sa candidature pour remplacer l’actuel président André Jeannerot. « Aujourd’hui, je pense que la personne qui sera en capacité de fédérer, de comprendre les enjeux et d’avoir cette légitimité sera la bonne personne », déclare-t-il à Gomet’.



Il nous confie continuer à travailler sur le plan d’action 2018-2020, que le comité des financeurs (Métropole, CCIMP, villes de Marseille et d’Aix) doit adopter dans les prochaines semaines. « Une phase de construction d’une équipe élargie » d’Aix-Marseille French Tech est en cours, souligne Kevin Polizzi, rappelant au passage que Medinsoft, l’association qui gère AMFT depuis 2014, date de la première labellisation, a « respecté l’intégralité des engagements. » .

Le 22 décembre, une nouvelle réunion de travail doit avoir lieu pour affiner le projet. Si Kevin Polizzi se dit plutôt confiant sur le dénouement, « je pense que nous serons labellisés », l’interrogation sur le mode de gouvernance demeure selon lui, avec deux hypothèses, soit une présidence unique ou une co-présidence.



Pascal Lorne, comme Kevin Polizzi, ne semble pas fermer la porte à un rapprochement. Selon lui, les deux associations discutent ensemble pour trouver le meilleur compromis. L’objectif est de continuer à faire rayonner ce label et d’éviter des querelles stériles qui pourraient nuire à l’ensemble du territoire.

Mais ce sont les partenaires institutionnels qui ont la maîtrise, à la fois du cahier des charges et aussi du choix final, de celui ou celle qui aura la responsabilité de délivrer la feuille de route définie. Selon nos informations, le prochain comité des financeurs est fixé le 18 janvier prochain. La réunion devrait être notamment l’occasion de lancer un appel à manifestation d’intérêt. Les uns et les autres pourront alors clairement se positionner. Le choix final du dossier retenu devrait être effectué en février.

Narjasse KERBOUA et Ludovic NACHURY.