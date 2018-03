[Vidéo] Salon des maires : le préfet de région s’engage à la concertation pour l’avenir du territoire

Tous unanimes pour dire que cette nouvelle édition du Salon des maires, des élus locaux et des décideurs publics est une « réussite ». 70 exposants, acteurs économiques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ou représentants locaux d’acteurs nationaux, ont affiché « fièrement un savoir-faire, une technologie, des projets, des idées, des initiatives dont je crois que beaucoup de communes peuvent s’inspirer, a souligné Nicolas Isnard, maire (LR) de Salon-de-Provence, ville hôte de l’événement.

Si les entreprises qui participent à l’attractivité économique du territoire ont été saluées, le temps des discours était aussi l’occasion pour les élus d’interpeller le préfet de région, Pierre Dartout, sur l’avenir du territoire. C’est par la voix de Georges Cristiani, président (SE) de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône et de la présidente du Département Martine Vassal, que les maires ont pu se faire entendre. « La Provence n’a plus de temps à perdre, la Métropole doit se consacrer aux projets stratégiques et redonner aux communes les dossiers de proximité. Ne gaspillons pas la puissance du Département incarnée aujourd’hui par Mme la Présidente. Donnons-lui la force métropolitaine ! », a exprimé George Cristiani, dans un discours très engagé (lire l’intégralité ci-dessous), avant de céder la place à Martine Vassal. « Nous entendons beaucoup de bruit (autour de la fusion entre les départements et métropoles, NDLR). Nous sommes en train de préparer un projet. Je ne dirais pas métropolitain, ni départemental, je dirais un projet de territoire autour de cinq axes (…) nous devons nous occuper de l’économie, de l’attractivité, des transports et ce qui est impératif ne pas augmenter les impôts », à la présidente du Département, appelant l’Etat à une « impérieuse nécessité de considérer l’ensemble des maires. Il est impératif que dans ce futur meccano territorial, le maire puisse être écouté, respecté et impliqué ».

Préfet Dartout : Optimiser cette organisation territoriale

Des messages entendus par Pierre Dartout, le préfet de Région, qui a commencé son propos par un mot au monde économique. « Il faut tout faire pour faciliter la vie des entreprises et contribuer à leur développement. » Après avoir dressé quelques forces et spécificités du territoire, évoqué le millefeuille territorial dans un contexte où des efforts doivent être réalisés pour économiser l’argent public, il s’est dit « naturellement tout disposé à travailler », avec les maires et la présidente du Département, « pour que nous réfléchissions à l’optimisation de cette organisation territoriale ». Dans la perspective d’un regroupement entre les métropoles et le département, il a avoué « ne pas encore connaître les modalités », mais a indiqué qu’il sera nécessaire d’y réfléchir tous ensemble », tout comme pour la question de la prise en compte du pays d’Arles, « qui joue un rôle essentiel dans l’attractivité des Bouches-du-Rhône, du tourisme, de la culture… Je suis preneur de toutes propositions et suggestions ».