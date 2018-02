[Vidéo] Corinne Vezzoni : « Le lycée Simone Veil traite de sujets de fond que porte la métropole »

Inauguré jeudi 1er février, le lycée Saint-Mitre, situé dans le 13e arrondissement de Marseille, a été baptisé Simone Veil en hommage à la femme politique, icône du droit des femmes, décédée en juin dernier. Un établissement symbolique aux multiples qualités environnementales dessiné par l’architecte Corinne Vezzoni.

Le lycée Saint-Mitre, baptisé lycée Simone Simone Veil, a ouvert ses portes à la rentrée scolaire 2017. Pour le moment, il compte 214 élèves de seconde générale et professionnelle. L’établissement devrait accueillir dès la rentrée prochaine 850 élèves de la seconde à la terminale dans des filières générales, technologiques et professionnelles. Le lycée dessiné par l’architecte Corinne Vezzoni a intégré les enjeux de qualité environnementale et revêt une importance particulière car « il traite de sujets de fond que porte la métropole » : la question de la consommation du territoire, de la pérennité d’un ouvrage, et bien sûr de l’écologie. Les explications en vidéo avec Corinne Vezzoni.

Inauguré jeudi 1er février, c’est Renaud Muselier, président (LR) de la Région Sud, qui a souhaité donner au lycée de Saint-Mitre le nom de Simone Veil. « Simone Veil est devenue un symbole au fil du temps, celui d’une France libre et combattante, de la paix, d’une combattante de toutes les injustices », a-t-il déclaré lors de l’inauguration de l’établissement, en présence de Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et président de la Métropole Aix-Marseille Provence, de l’architecte Corinne Vezzoni, de Bernard Bégnier, recteur de l’académie Aix-Marseille, de nombreuses personnalités et d’élu(es), ainsi que les deux fils de Simone Veil, Pierre-François et Jean.