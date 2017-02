[Février] Artistiques ou sportives : des activités pour animer les vacances

resa@archaos.fr

Dans quelques jours, les vacances seront là et le retour de la sempiternelle question : « Qu’est ce qu’on fait ? ». Pas de panique. Les activités proposées aux jeunes sont nombreuses et variées sur la métropole. Gomet’ vous suggère quelques pistes : du musée aux calanques, en passant par les planches de théâtre.

◊ Aix-en-Provence :

♦ Mes vacances au musée est le programme enrichissant proposé par le musée Granet aux enfants, à la demi- journée ou à la semaine. Cette fois, le thème est la sculpture : apprendre le vocabulaire, les matériaux et les techniques en observant les œuvres du musée, mais également en pratiquant. Qui sera le futur Rodin ?

> du mardi 14 au vendredi 17 février de 14h à 16h

> Tarif : 5 € par atelier

> Place Saint-Jean-de-Malte

> Réservations obligatoires auprès du musée au 04 42 52 88 32

♦ Expérimenter les agrès sous un chapiteau, c’est la proposition du centre international des arts en mouvements pour les enfants (4-6 ans) et adolescents (7-14 ans) pendant ces vacances, en une ou plusieurs séances. La durée des ateliers d’1 heure à 2h30 est adaptée à l’âge des enfants et chacun peut évoluer en fonction de son niveau. Pour les plus grands, un atelier découverte aura lieu le mercredi de 13h45 à 15h45. On réserve vite car ça se remplit en un coup de baguette magique…

> du mardi 14 au vendredi 17 février de 14h à 16h

> Tarif : de 65 € (adhérents) à 160 € pour la semaine / Atelier découverte : 35 €

> La Molière 4181, Route de Galice

> Inscriptions en ligne : https://ciam.placeminute.com

♦ Difficile de leur faire quitter les écrans ? Alors autant qu’ils apprennent avec Kids Connexion, par exemple, à fabriquer leur propre robot, concevoir et programmer leurs propres jeux-vidéo, codifier sur Minecraft, dessiner des Pokemons avec des outils numériques, imprimer en 3D, s’initier au court-métrage… 12 stages au choix sur 2 ou 3 demi-journées.

> du 13 au 24 février, horaires et durée selon l’atelier

> tarifs : de 60 à 95 €

> 29 rue Chastel

> renseignements et inscriptions au 04 88 05 31 32 ou sur www.kidsconnexion.fr

◊ Cassis

♦ Tir à l’arc, escrime, boxe, judo, rugby, activités aquatiques… sont quelques uns des sports que les 7-10 ans et les 11-13 ans pourront pratiquer pendant ces vacances lors des stages multisports organisés par la Ville de Cassis.

> du 13 au 17 et du 20 au 24 février, de 14h à 17h

> tarifs : 55 € la semaine

> renseignements et inscriptions à la direction des sports et loisirs, espace Sébastien d’Orso (avec certificat médical)

♦ Escalader dans le merveilleux site des calanques et en toute sécurité puisque ce stage « activités terre » est organisé par les Guides des calanques Cassis. Au programme : 3 jours sur Port-Miou et 1 jour au sémaphore de Cap Canaille. Pour les 7-14 ans, novices acceptés.

> du 13 au 16 février, de 9h à 17h

> tarif : 150 €

> Quai des moulins

> renseignements au 06.61.50.38.48 ou 06.47.60.53.81 et sur https://activiteez.com

◊ Marseille

♦ Modeler la terre pour créer son petit monde imaginaire, c’est le stage que propose l’atelier De la Terre à la lune aux enfants mais aussi aux adultes, si vous souhaitez modeler avec eux. Matériel et terre fournis, cuisson comprise.

> du 20 au 24 février, de 9h30 à 12h30

> tarif : 30 € la demi-journée, 130 € les 5 demi-journées, et pour les familles, au delà de 5 demi-journées : réduction de 10% sur la totalité du stage

> 24, rue Sibie (1er)

> renseignements sur www.atelierdelaterrealalune.fr

♦ Visiter un musée en s’amusant, quelle chouette idée. Direction le Mucem avec les Histoires à croquer : un voyage en adapté aux tout-petits (3-6 ans) pour faire la connaissance des objets exposés dans la galerie de la Méditerranée, avec un guide-cuisiner qui, tout en préparant un repas imaginaire, raconte les mystère de l’agriculture méditerranéenne. Pour les 4-7 ans, 1,2,3 collecte propose une visite rythmée de nombreux jeux à travers les collections pour mieux comprendre ce qu’est un musée et pourquoi on aime collectionner des objets. Enfin, pour ceux qui ne sont encore jamais venus au Mucem, Ma première visite au musée est un parcours ludique à travers les salles d’exposition, les extérieurs mais également l’architecture du J4 et l’histoire du fort Saint-Jean.

> Histoires à croquer – les 11, 13, 16, 18, 20, 23 et 25 février à 15h

> 1,2,3 collecte – les 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 février à 15h ou 16h selon les jours

> Ma première visite au musée – les 12, 19, 26 février à 15h

> tarifs : Enfant 5€ (goûter compris), adulte 12€/9€

♦ Si monter sur les planches est le rêve de votre ado, 7e Ciel propose, à la Maison des lices, un stage de théâtre autour d’improvisations et de jeux collectifs. Et au final, un spectacle sur la base de la pièce contemporaine de l’auteure Karine Serres « A la renverse ».

> du 13 au 17 février, de 14h à 18h30

> 140 € la semaine (+ 20 € d’adhesion)

> 12, rue des lices (7e)

> renseignements et inscriptions au 06 87 31 61 73 – www.7eciel.fr

♦ Pour les 6-10 ans, le Badaboum Théâtre propose de découvrir L’Envers du décor : des ateliers pratiques autour du théâtre, des jeux scéniques, du texte et des sorties/visites sur les thème « coulisses, répétitions, spectateurs ». Possibilité de venir toute la semaine ou sur 4 ou 3 jours.

> du 20 au 24 février, de 9h à 17h (arrivée en douceur jusqu’à 10h)

> tarifs : de 170 à 130 € (+ 5 € adhésion)

> 16, quai de Rive-Neuve (7e)

> renseignements et inscriptions au 06 14 72 49 37

♦ Et si c’était la musique qui remportait leur choix cette fois ? Orchestra Studio sensibilise les 4-6 ans en s’amusant à découvrir les différentes familles d’instruments, la rythmique, le chant, la danse et à confectionner des petits instruments. Quant aux 7-14 ans, trois jours également pour découvrir cinq disciplines artistiques, s’initier aux instruments ou encore apprendre l’art très en vogue de beatbox et produire du son et du rythme en jouant avec sa voix.

> pour les 4-6 ans : du 13 au 15 février et du 20 au 23 février, de 9h30 à 12h30

> pour les 7-12 ans : du 13 au 15 février de 9h à 12h

> tarif : 65 €

> 17, rue Pierre Dupré (8e)

> renseignements et inscriptions au 04 84 25 50 24 ou sur www.orchestra-studio.com

♦ Original, le stage de cinéma organisé pour les 7-13 ans par l’association Clap Clap Cinœil. Écriture du scénario, création des décors, découverte des cadrages, du jeu d’acteur et projection de l’œuvre. Sur 2 jours.

> du jeudi 16 au vendredi 17 février, de 9h30 à 17h chez Illabo, 17 rue Melchion (5e)

> tarif : 100 € pour les 2 jours (prévoir pique-nique mais goûter fourni)

> du 21 au 24 février, de 14h à 16h à Casa Consolat, 1 rue Consolat (1er)

> tarif : 70 €

> renseignements et inscriptions au 07 63 20 63 02

♦ Un peu de sport quand même en l’honneur de Marseille capital du sport 2017. À la Friche Belle de mai, les après-midi lui font la part belle et les inscriptions se font le jour même. Lundi, ce sera street basket, mercredi, initiation à la pétanque, jeudi, tournoi de ping pong, vendredi, initiation au street hand… dès 8 ans.

> du lundi 13 au vendredi 24 février, horaires variables selon les jours

> gratuit

> 41, rue Jobin (3e)

> renseignements sur www.lafriche.org



♦ Enfin, quelques places sont encore disponibles pour le dernier stage de cirque, organisé par la Biennale internationale des arts du cirque, sur le jonglage. 2 heures pour s’immerger avec des artistes professionnels et maîtriser l’art de lancer et surtout de rattraper 1, 2, 3…baballes. À partir de 12 ans. L’inscription donne accès au tarif réduit à la représentations du spectacle Secret de Johann Le Guillerm à 20h30 le même jour.

> samedi 18 février à 16h30

> 8 €

> Village des chapiteaux, plages du Prado (8e)

> inscriptions par mail : resa@archaos.fr

◊ Martigues

Le site Pablo Picasso – conservatoire de musique et de danse – organise des ateliers « remue-méninges », tous les mardis et jeudis matin pendant les vacances scolaires : un cocktail de jeux créatifs, artistiques et pédagogiques selon le thème et le rythme de l’enfant. « Petits partages » ou éveil sensoriel et créatif pour les 18 mois-3 ans de 9h à 9h30 ; explorations d’un univers thématique et choix d’activités pour les 3-6 ans qui vivront ainsi leurs premières expériences de vie pratique ou de mathématiques, de 10h à 10h45 ; enfin pour les 6-12 ans, il est temps de passer aux grandes découvertes, de 11h à 11h45.

> les 14, 16, 21 et 23 février entre 9h et 11h45

> Allée Pablo Picasso – Route du port de Lavéra

> renseignements et inscriptions au 04 42 07 32 41