[Urgent] Françoise Nyssen, Sylvie Goulard et Christophe Castaner, les Provençaux du gouvernement

L’éditrice d’Arles, Françoise Nyssen, patronne des éditions Actes Sud a été nommée ministre de la Culture, Sylvie Goulard, députée européenne, arrive au ministère des Armées tandis que Christophe Castaner devient le porte-parole du gouvernement et en charge des relations avec le Parlement. Le gouvernement d’Edouard Philippe comprend 11 hommes et 11 femmes.

Il est très ouvert à la société civile avec une dizaine de personnalités sans expérience de mandats politiques - Nicolas Hulot, Laura Flessel, Marlène Schiappa, Murielle Pénicaud. Quelques « prises de guerre » à droite avec l’arrivée de Bruno Le Maire (LR) à l’Économie, et Gérald Darmanin, sans parler des centrisres François Bayrou et Marielle de Sarnez.

18 ministres et quatre secrétaire d’État. La liste complète :

> Ministre de l’Intérieur : Gérard Collomb (ministre d’État)

> Ministre de la transition écologique et solidaire : Nicolas Hulot (ministre d’État)

> Ministre de la Justice : François Bayrou (ministre d’État)

> Ministre des Armées : Sylvie Goulard

> Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Jean-Yves Le Drian

> Ministre de l’Économie : Bruno Le Maire

> Ministre de l’Éducation nationale : Jean-Michel Blanquer

> Ministre de la Culture : Françoise Nyssen

>Ministre des Solidarités et de la Santé : Agnès Buzyn

> Ministre des Sports : Laura Flessel

>Ministre du Travail : Murielle Pénicaud

>Ministre de la Cohésion des territoires : Richard Ferrand

> Ministre des Outre-mers : Annick Girardin

>Ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation : Frédérique Vidal

>Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation : Jacques Mézard

>Ministre de l’Action et des Comptes publics : Gérald Darmanin

> Ministre chargé des Transports (auprès de Nicolas Hulot) : Elisabeth Borne

>Ministre chargé des Affaires européennes (auprès de Jean-Yves Le Drian) : Marielle de Sarnez

> Secrétaire d’État en charge des Relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement : Christophe Castaner

> Secrétaire d’État en charge de l’égalité femmes/hommes : Marlène Schiappa

>Secrétaire d’État en charge des personnes handicapées : Sophie Cluzel

> Secrétaire d’État en charge du numérique : Mounir Mahjoubi