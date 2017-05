[Urgent] Christian Estrosi démissionne de la présidence de la Région PACA

C’est un coup de tonnerre. Christian Estrosi a annoncé sur son compte Twitter le 8 mai peu avant 20h qu’il allait démissionner de la présidence du conseil régional Paca. L’ancien ministre de Nicolas Sarkozy précise aussi qu’il compte redevenir maire de Nice. Cette annonce inattendue survient dans un climat de tensions entre son parti et lui-même. En effet, de nombreux ténors des Républicains n’ont pas apprécié qu’il accueille Emmanuel Macron, le ni-ni s’étant imposé au niveau local dans le parti, comme le défendait notamment Bruno Gilles.

Dans une série de tweets, M. Estrosi déclare qu’il ne démissionne pas de ce mandat «pour entrer au gouvernement», son objectif c’est «résolument Nice». Il veut se battre pour que les trois circonscriptions de Nice «restent proches de la majorité municipale et ne soient pas gagnées par le FN» lors des législatives prochaines. Il ajoute qu’il pourra également, en tant que maire de sa ville «préparer l’arrivée du tram et prendre des initiatives pour que Nice soit respectée par l’Etat». Selon nos informations, Philippe Pradal, l’actuel maire de Nice aurait remis sa démission au préfet et Christian Estrosi sera réélu maire de sa ville lors d’un conseil municipal qui aura lieu samedi matin.

Quant au futur président de Région, Christian Estrosi a tweeté qu’il «appartiendra à la majorité régionale que je réunirai demain de me choisir un successeur qui devra poursuivre la mise en œuvre de notre projet». Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin a déclaré que «Renaud Muselier est le plus qualifié pour lui succéder».

«Considérations niçoises»

Les conseillers régionaux d’opposition ont appris la nouvelle de la démission d’Estrosi un quart d’heure avant qu’elle ne soit rendue publique sur les réseaux sociaux. Quant aux élus de la majorité, ils ont été appelés dans l’après-midi par Christian Estrosi lui-même ou par des membres éminents de son cabinet. Selon un conseiller régional LR qui préfère conserver l’anonymat «Il s’agit de considérations purement niçoises. Christian Estrosi doit s’occuper de sa ville, il a besoin d’y retourner». Selon l’entourage de M. Estrosi, il aurait refusé un poste de ministre d’Emmanuel Macron et être dans une relation de construction avec le gouvernement.