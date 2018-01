[Urgent] Après deux ans de négociations, le Chinois Quechen choisit Fos pour s’implanter en Europe

Le groupe Quechen a décidé d’installer son usine de silice à Fos-sur-Mer. Le premier protocole d’accord officiel a été signé entre le géant chinois et les acteurs du territoire Marseille-Provence, à l’occasion de la visite d’Emmanuel Macron, en Chine.

Après plusieurs mois d’attente, de subtiles et longues négociations, Quechen a fait son choix. Le groupe chinois a préféré Fos-sur-Mer à Rotterdam, aux Pays-Bas et Krefeld-sur-Rhin en Allemagne, pour y implanter sa première usine européenne de silice. A l’occasion de la visite du président de la République en Chine, le premier protocole d’accord a été signé entre le N°3 mondial de la silice pour les « pneus verts » et le grand port Maritime de Marseille (pour le terrain), la société Kem One (l’entreprise fournissant les fluides à Quechen) et Provence Promotion (qui agit au nom du territoire). La signature a eu lieu en présence de Christine Cabau-Woehrel (GPMM), Philippe Stefanini, pour Provence Promotion, du ministre de l’Economie et des finances, Bruno Le Maire ainsi que du directeur général de Business France, Christophe Lecourtier. Cette négociation a été menée par l’Agence métropolitaine Provence Promotion, copilotée par Béatrice Aliphat, vice-présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, en charge de l’industrie et l’énergie et Jean-Luc Chauvin, président de la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP).

105 millions d’investissement et création de 130 emplois

Ce mémorandum d’entente ouvre ainsi la phase finale de négociation exclusives pour l’accueil sur la zone industrialo-portuaire de PIICTO (plateforme industrielle et d’innovation « Caban-Tonkin), de l’une des plus grandes usines au monde de silice à haute dispersion. Quechen souhaite implanter une unité de production de silice (capacité totale de 70 000 tonnes/an en France) et dans un second temps de silicate de sodium et d’acide sulfurique représentant un investissement de 105 millions d’euros et la création de 130 emplois. Le site comptera également une unité de R&D (recherche et développement) qui emploiera une dizaine de chercheurs.

Cette date marque aussi l’aboutissement d’un travail collectif de deux ans pour attirer sur le territoire le groupe chinois, qui a étudié 27 sites industriels en Europe. Dans la dernière ligne droite, Fos-sur-Mer était en concurrence avec Rotterdam. Fos-du-Mer représente pour Quechen d’une implantation stratégique pour le développement de l’entreprise. Il lui sera ainsi possible de livrer les clients en deux jours par la route au lieu des huit semaines actuelles (préparation de la commande, de dédouanement en Chine et de transports routiers). Parmi ses principaux clients, Colgate (Etats-Unis), Michelin (France), Goodyear et Continental (Etats-Unis).

Le marché des pneus verts devrait peser 1,15 milliards en 2020

Dans les premiers temps, Quechen devrait faire appel à un fabricant d’acide sulfurique de la région lyonnaise ou à des distributeurs basés à proximité de Fos, le silicate venant, quant à lui, de Chine, en vrac. Il sera déchargé au terminal de la plateforme de PIICTO ou à travers le terminal à conteneurs de Fos-sur-Mer. Une action collective sera lancée avec les partenaires locaux qui accompagnent le projet depuis ses débuts pour identifier les sous-traitants de la région en mesure de répondre aux besoins de l’entreprise.

Parallèlement à son projet européen, Quechen poursuit sa stratégie d’internalisation lancée en 2016, avec également la construction d’une usine en Thaïlande. Le Chinois entend surfer sur la forte croissance mondiale annoncée de silice. Selon les données du secteur, 5% par an pour la période de 2012 à 2020, liée à la consommation plus forte de chaussures de port, de voitures et de dentifrice… En ce qui concerne le marché des pneus verts, à l’horizon 2020, la production mondiale est estimée à 1,15 milliard.