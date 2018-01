[Urbanisme] La reconfiguration de la gare Saint-Charles, pivot du projet urbain métropolitain

A l’issue du conseil d’administration de l’Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (Agam) mardi 16 janvier, Laure-Agnès Caradec, la présidente et Christian Brunner, le directeur général, ont évoqué les grands projets portés par l’Agam en 2018, au premier rang desquels la Ligne Nouvelle et la reconfiguration de la gare Saint-Charles, pivot du projet urbain.

L’heure est à la satisfaction pour Laure-Agnès Caradec. Lors des conseils d’administration et des assemblées générales de l’Agam, personne ne manque à l’appel. Les élus des différents territoires et les divers partenaires (Amu, GPMM, CCIMP, Etat..) répondent présents parce que « c’est l’endroit où l’on échange sans tabou sur tous les sujets, et à l’heure de la stratégie métropolitaine, tous les sujets sont sur le feu », souligne la présidente de l’Agam mardi 16 janvier.

Parmi les thèmes majeurs sur lesquels travaille l’agence en 2018, la mobilité. « Dans ce domaine, nous enfonçons systématiquement le clou », assure Laure-Agnès Caradec. Sur deux sujets principalement : la Ligne Nouvelle Provence-Alpes-Côte d’Azur ainsi que la création de la gare métropolitaine, essentielle dans le schéma métropolitain selon la présidente : « La gare Saint-Charles est saturée, en cul-de-sac. Il y a donc nécessité à la « diamétraliser », la doubler, et rendre plus performant le TER, qui deviendrait le RER local ». Elle insiste aussi sur le fait que le projet n’est pas uniquement marseillo-marseillais. « Cette gare métropolitaine n’est pas notre petit caprice. L’amélioration de la mobilité à l’échelle de la métropole et du département passe par la reconfiguration de cette gare. »

Zurich, un exemple pour la transformation de Saint-Charles

Dans cette optique, dans le courant du mois de décembre, Laure-Agnès Caradec s’est rendue à Zurich, avec notamment Jean-Pierre Serrus, vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence en charge de la mobilité métropolitaine « afin qu’il prenne conscience de tous les enjeux qu’il y avait autour de cette gare ». Etaient également du voyage Gares & Connexions SNCF, ainsi que les cabinets d’architectes Güller Güller et TVK qui accompagnent le projet Quartiers Libres, dans la cité phocéenne. « La gare de Zurich était dans la même configuration que celle de Marseille, poursuit Laure-Agnès Caradec. Sa transformation et son adaptation aux projets des lignes de tramways en aérien sont devenues le vrai pivot de Zurich et nous voulons que la gare Saint-Charles devienne le pivot du projet urbain de la Métropole. »

A l’issue de cette visite, un document a été rédigé, porté par Jean-Pierre Serrus, qui sera présenté et défendu à la fin du mois de janvier auprès de la commission Duron, sur les infrastructures*.