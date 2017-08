Une fourgonnette folle à Marseille fait un mort et un blessé grave, le conducteur arrêté sur le Vieux-Port

Un homme de 35 ans a foncé lundi 21 août 2017 matin au volant d’une voiture sur deux arrêts d’autobus de Marseille et fait un mort et un blessé avant d’être interpellé, a annoncé la police. L’homme a été arrêté par la brigade anti-criminalité (Bac) sur le Vieux-Port et à ce stade la Police judiciaire ‘et non la police anti-terroriste, est chargée de l’enquête, ajoute-t-on de même source.,uivi psychiatrique.

« Pour le moment, nous n’avons aucune information sur les motivations de cet individu », précise-t-on. Selon le procureur de la République, la piste psychiatrique est privilégiée. « Aucun élément permettant de qualifier cet acte d’acte terroriste » et « on s’oriente plutôt vers une piste psychiatrique » déclare-t-il à l’AFP.

Un véhicule a foncé sur un abribus lundi matin à Marseille, tuant un piéton, une femme de 42 ans dans le 11e arrondissement, dans le quartier de La Valentine, et la police a procédé peu après à l’interpellation sur le Vieux-Port, d’une personne qui se trouvait à bord du véhicule en cause, selon une source policière. Les faits ont eu lieu entre 8H30 et 9H30.

Selon une autre source policière, le véhicule Renault avait foncé auparavant sur un autre abribus dans le 13e arrondissement dans le quartier de la Croix-Rouge, faisant un blessé grave. Le véhicule en cause a ensuite été immobilisé par la police sur le Vieux-Port. L’auteur, un homme de 35 ans, de l’attaque serait connu des services de police pour des faits de petite délinquance et un suivi psychiatrique.

(Avec AFP, Reuters, photo Twitter @Davidlamars)