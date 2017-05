Trets ouvre le bal des capitales provençales de la culture

En Provence, être capitale culturelle n’est plus désormais l’apanage des grandes villes. Les plus petites communes des Bouches-du-Rhône vont avoir droit, elles aussi, à ce coup de projecteur grâce au label « Capitale provençale de la culture » que vient de lancer Martine Vassal, présidente du conseil général. Trets est la première à en bénéficier et ce, dès le mois de juin.

« Nous avons voulu continuer l’impact de 2013 sur l’ensemble du département. En créant ce label de capitale provençale de la culture pour les communes de moins de 20 000 habitants, nous leur apportons une visibilité supplémentaire, un accompagnement en communication et des propositions différentes pour enrichir leur programmation », comme l’explique Martine Vassal, la présidente du conseil général, lors de la présentation à la presse, mercredi 17 mai. Un opération judicieuse, en effet, à plus d’un titre puisque nombreuses sont les communes du département qui s’efforcent de programmer des événements culturels tout au long de l’année avec peu de moyens qu’ils soient financiers ou techniques, comme c’est le cas pour la ville de Trets, première commune à bénéficier de ce label.

Entre patrimoine, expositions d’artistes, festival de bande dessinée et concerts, la vie culturelle à Trets est active mais pour son maire, Jean-Claude Féraud, c’est une belle opportunité « pour recevoir l’ensemble de la Provence tout au long de l’année. Nous menons déjà des actions de redynamisation des commerces avec la chambre de commerce et d’industrie et tout cela fonctionnera en synergie. Grâce à ce soutien et à cet apport technologique, plus d’une vingtaine de manifestations nouvelles vont avoir lieu à Trets. » C’est ainsi que les festivals déjà soutenus par le conseil général passeront cette année aussi par Trets. Citons l’académie du festival d’Aix qui fera une halte lyrique, le vendredi 16 juin, dans la cour du château avec Mozart et Papa Haydn, le festival Marseille jazz des 5 continents présentera, le samedi 8 juillet, toujours dans la cour du château, Airelle Besson, une trompettiste renommée qui a notamment reçu le prix Django Reinhardt et une Victoire du jazz en 2015, le festival des musiques du monde de Martigues investira les rues pour son dernier défilé aux couleurs de toutes les nations présentes, dimanche 30 juillet, ou encore le dimanche 6 août, ce sera au tour du festival de piano de la Roque d’Anthéron de venir à la rencontre d’un plus large public.

La programmation, intense, a été découpée en plusieurs saisons et dans chacune d’elles, plusieurs actes, avec même une période de répétitions dès le vendredi 26 mai. Pour cette saison 1, déclinée en quatre actes – juin, juillet, août et septembre -, à côté des concerts précédemment cités, des rendez-vous divers animeront le village et attireront sans conteste un public familial venu des quatre coins de la Provence, comme la course de caisses à savon, la soirée inter-vachettes, la grande cavalcade de la Saint-Éloi ou encore le 7e salon de la gastronomie et des vins locaux de la rentrée. Quant au vendredi, c’est cinéma en plein air : un moment très attendu par tous pour pallier aux congés annuels du cinéma.

Le lancement officiel de Trets, capitale provençale de la culture, aura lieu vendredi 16 juin à 18h30 avec, notamment, un spectacle déambulatoire des compagnies Karwan, 9.81 et Les Grooms. La plupart des événements sont gratuits, à quelques rares exceptions près. Et Martine Vassal de conclure : « Nous avons choisi Trets pour lancer ce label car c’est la plus grande des petites communes et que sa programmation estivale était déjà bien avancée. Notre département compte 108 communes de moins de 20 000 habitants. » Autant de capitales provençales de la culture à venir…