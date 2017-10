[Transports] Valtram : la charge de François-Michel Lambert contre la droite aubagnaise 

Le salon du Transport public qui se déroulait à Marseille les 10 et 11 octobre au Parc Chanot a été l’occasion de débattre des différents modes de transport. Le député François-Michel Lambert, écologiste rallié à La République en Marche et qui n’a généralement pas la langue dans sa poche, a saisi l’occasion pour tomber à bras raccourci sur le projet Valtram, la liaison par le tramway, entre Aubagne et la vallée de l’Huveaune (La Bouilladisse). Il avait déjà au printemps dernier ouvertement critiqué les choix réalisés localement.

« Je n’apprécie pas du tout que Gérard Gazay et Sylvia Barthélémy imaginent que les habitants de la périphérie d’Aubagne sont de second rang et doivent se récupérer les solutions obsolètes qu’ils ne veulent pas à Aubagne » déclare le député François-Michel Lambert. Il reproche aux deux élus le retrait de la solution tram-train pour un « tramway qui ne correspond pas au besoin. » Selon lui, la nouvelle majorité à Aubagne a décidé d’arrêter le projet de tramway mais s’est retrouvée avec quatre rames qu’elle a recyclé dans le Valtram.

« Ce matin, j’ai rencontré Sylvia Barthélémy… »

Le député, spécialiste de l’économie circulaire, va plus loin. « La révolution de la mobilité progresse à une vitesse vertigineuse. (…) la réalité de cette révolution est palpable : bus électrique de grande capacité de voyageurs et de grande autonomie, navette en conduite autonome sans chauffeur avec une démonstration entre plage du Prado et parc Chanot, bus au bioGNV, utilisation de la puissance de la data pour l’efficacité des transports, Toutes ces solutions sont opérationnelles immédiatement. » Et d’accuser : « Ce matin j’ai rencontré en gare St Charles Sylvia Barthélémy qui m’a fait la confidence qu’elle ne s’intéressait pas à ces innovations et qu’elle n’irait pas à ce salon – elle a préféré inonder d’un mail mensonger les élus du territoire – et que son seul intérêt est de recaser les rames de tramway en trop d’Aubagne. On marche sur la tête, le monde entier est en train de basculer dans ces innovations extraordinaires, et ici certains élus ne se préoccupent que de leur budget et pas de bâtir une offre de mobilité pour servir les citoyens et préparer le futur. »

La proposition du député FM Lambert consiste à maintenir le Valtram avec une solution moderne de bus (Electrique ou au BioGNV), en site propre (c’est à dire sur voie réservée qu’aux bus), avec un haut service de fiabilité, de fréquence et même adaptable en fonction des besoins.