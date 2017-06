La Métropole Aix-Marseille Provence a décidé de relancer les études pour prolonger le tramway de Marseille vers les Catalans. Une portion reliant rue de Rome aux Quatre Septembre et desservant cinq stations.

C’est un projet de longue date qui s’inscrit désormais dans le cadre de l’Agenda de la mobilité métropolitaine. Booster l’usage des transports publics, développer les modes doux, construire, prolonger ou améliorer les infrastructures… Des mesures adoptées à l’unanimité lors du vote par les conseillers métropolitains, en décembre dernier, à la grande satisfaction de Jean-Pierre Serrus, vice-président de la métropole, chargé des transports. Pour répondre à ces enjeux, la Métropole a décidé de ressortir des cartons un vieux projet concernant l’extension du tramway marseillais vers les Catalans.

Initialement, le projet devait s’étendre sur 16 km, avec une ligne reliant La Blancarde à la place du Quatre Septembre, « afin de désenclaver le quartier des Catalans », souligne-t-on du côté de la Métropole. C’était en 2003. Près de quinze ans plus tard, la Métropole a choisi de relancer les études techniques pour finaliser la desserte du quartier Pharo/Catalans, « plus que jamais opportune dans un secteur particulièrement dense et peu doté en transports en commun en site propre ».

2,1 kilomètres et cinq stations

En 2003, la métamorphose de la ville n’en était qu’à ses prémices. Aujourd’hui, la semi-piétonisation du Vieux-Port et les requalifications de voierie du quartier, notamment rue Sainte et place du Quatre Septembre permettent de repenser le projet en tenant compte de ces modifications et les nouveaux usages en matière de circulation. Le nouveau projet prévoit l’extension depuis la rue de Rome à la place du Quatre Septembre, soit 2,1 km de ligne et desservant cinq stations via les rues Peytral, Puget, Corderie et Corse. La réalisation de cette portion « permettrait, par ailleurs, de diminuer très sensiblement le nombre de bus circulant autour du Vieux Port, sur la Canebière et stationnant rue des Fabres».

Une portion qui pourrait être aussi l’amorce d’une nouvelle ligne complète qui se prolongerait au-delà des Réformés, en direction du boulevard National et desservant aux passage la future gare TGV souterraine de Saint-Charles et le secteur des « Quartiers libres », objet d’une opération d’urbanisme majeure initiée par la Ville de Marseille et présentée mardi 20 juin, par Laure-Agnès Caradec.

Coût prévisionnel estimé à 60 millions d’euros

Si les résultats de l’expertise sont concluants, la Métropole AMP inscrira une autorisation de programme pour lancer les études de maîtrise d’œuvre qui seront inscrites au budget 2018. Une opération structurante qui viendrait compléter le réseau amélioré de tramway marseillais dans la continuité d’autres extensions : celle du réseau de tramway au Sud, entre place Castellane et le boulevard Urbain Sud et au Nord entre Arenc et Gèze (+ 1,8 km) d’ici 2023, puis ensuite jusqu’à Saint-Exupéry au Nord et de La Gaye à la Rouvière au Sud (+ 4,4 km), ainsi que la construction d’un bâtiment de maintenance. Le montant des travaux s’élève à 240 millions d’euros hors matériel roulant.

L’extension jusqu’aux Catalans est évaluée, quant à elle, à 60 millions d’euros. Les travaux préliminaires (déviation de réseaux…) pourraient débuter en 2022, pour aboutir à une ligne opérationnelle à l’horizon 2025.

Rappelons que dans le cadre de l’agenda de la mobilité métropolitaine, une mission interministérielle d’expertise devait étudier ce plan ambitieux autour des transports. Les conclusions devaient être rendues en mars, mais c’est finalement fin juin qu’elles étaient annoncées par Jean-Pierre Serrus. Nous y sommes… Le gouvernement Hollande s’était engagé à accompagner la Métropole pour la mise en œuvre de ce vaste plan sans toutefois avancer de montant. Qu’en sera-t-il sous le gouvernement Macron?

Sur la période 2017-2025, ce sont près de 3,4 milliards d’euros qui seront nécessaires pour toute la mise en œuvre (pôles d’échanges, modes actifs, ferroviaire, MétroExpress, amélioration du réseau routier…) Après 2025, le prolongement des projets est évalué à 6,4 milliards supplémentaires, y compris avec la concrétisation de la nouvelle ligne ferroviaire Paca, pour relier la Provence à la Côte-d’Azur et qui englobe la nouvelle gare souterraine de Saint-Charles.