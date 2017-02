[Transports] Le plan d’investissement pour les autoroutes régionales se précise

Pas moins de six autoroutes quadrillent la métropole Aix-Marseille Provence; de quoi rendre ses habitants particulièrement concernés par le plan d’investissements présenté par le gouvernement. La préfecture rappelle que le plan annoncé le 28 juillet dernier par François Hollande, a pour objectif « de répondre à des attentes fortes des collectivités territoriales en matière d’aménagements visant à améliorer la desserte des territoires, et à créer de l’activité en investissant dans l’amélioration de la qualité des infrastructures. »

Les modalités de ce plan viennent d’être finalisées et ont été annoncée le 31 janvier dernier. Il s’élève à plus de 800 millions d’euros à l’échelle nationale et à 120 millions d’euros pour la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Les financements proviennent « en grande partie [plus de 50% en moyenne]par les collectivités qui se sont fortement engagées. Le complément de financement proviendra d’une faible augmentation des péages, limitée de 0,1 à 0,4% par an de 2019 à 2021. »

En Paca, le Plan d’investissement autoroutier comprend : > 5 projets d’échangeurs situés dans les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes, présentant un intérêt pour la desserte locale et pour les usagers de l’autoroute,

> un programme de réalisation de parkings de covoiturage pour lesquels les sites précis seront retenus ultérieurement en concertation avec les collectivités concernées,

> le traitement de points noirs bruit (PNB) et de nombreux aménagements pour le milieu naturel (aménagement d’éco-ducs, rétablissements de continuité piscicole, etc.)

> deux études d’approfondissement qui pourront permettre d’engager ultérieurement les travaux de ces deux projets. Ils s’inscrivent dans la politique de voies réservées aux transports en commun sur autoroutes, engagée en PACA depuis 2013 et qui a fait ses preuves sur le corridor Aix-Marseille. C’est une nouvelle façon de concevoir l’usage des autoroutes, en donnant la priorité aux transports en commun, dans une perspective de développement durable.

Compte tenu des délais de réalisation de ce type d’aménagements et d’infrastructures, les premiers travaux seront lancés dès la fin de l’année 2017. « Ce plan très attendu par le territoire offre un soutien immédiat à l’activité du secteur du BTP ; il représente à l’échelle de Paca environ de 800 emplois » souligne la préfecture