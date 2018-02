[Transports] Hopps (Aix) annonce l’acquisition de Dispeo (Lille) et crée une nouvelle filiale logistique « Log’Hopps »

Hopps Group, spécialiste de la distribution et de la communication de proximité, a annoncé jeudi 8 février le rachat de la société Dispeo, spécialiste des opérations logistiques, à 3SI Services. Dispeo sera entièrement intégré à Hopps Group en rejoignant sa nouvelle filiale spécialisée dans la logistique e-commerce nommée « Log’Hopps » précise le groupe aixois dans un communiqué. Dispeo est l’un des leaders de la préparation de commandes en France et propose aujourd’hui à ses clients e-commerçants un ensemble de solutions logistiques intégrées. La société compte 600 salariés et réalise un chiffre d’affaires annuel de 35 millions d’euros. Elle opère depuis quatre entrepôts logistiques situés dans la métropole lilloise. « Avec ce rachat, Hopps Group poursuit sa politique d’acquisitions et de développement en cohérence avec son plan stratégique qui vise à construire une position de leader dans le secteur des solutions e-commerce. »

Frédéric Pons, co-président (à droite sur la photo), déclare : « Il s’agit d’une vraie évolution, voire révolution sur le marché du e-commerce. Par cette acquisition, nous devenons le seul acteur réellement capable d’offrir à ses clients des solutions totalement intégrées autour de la logistique, de la distribution et de la communication de proximité. Nous souhaitons accompagner tous les acteurs de ce secteur dans la gestion externalisée de leurs process de supply chain, de la sortie d’usine à la livraison à domicile. »

Repères :

> Hopps Group est une holding créée en janvier 2017 par Eric Paumier, Guillaume Salabert et Frédéric Pons avec pour ambition de construire le premier acteur intégré référent dans l’univers de la e-logistique, du premier au dernier kilomètre ; et spécialiste de la communication de proximité. Le groupe se spécialise par ailleurs dans la distribution multicanale de produits mode et bien être.

> Hopps Group se structure autour de trois filiales, piliers de fonctionnement de son modèle : Distri’Hopps – « spécialisée dans la communication de proximité, et opérant comme une vraie alternative aux services postaux du marché » – Log’Hopps – spécialisée dans l’ensemble des opérations de logistique e-commerce – et enfin Start’Hopps – spécialisée dans la création de réseaux de distribution et le développement de marques mode & bien-être. « Chaque filiale est constituée d’entités référentes sur leurs marchés, juridiquement indépendantes, mais se développant autour de synergies très fortes entre elles rendues possibles par leur appartenance à HOPPS Group. Les entreprises qui composent le groupe sont : Adrexo, Colis Privé, Cibléo, Dispeo, Pataugas, Company Group, LinkSense, DLG, Watts. » > Hopps Group annonce « 25 000 clients et s’appuie sur un réseau composé de plus de 22 000 collaborateurs répartis sur plus de 270 sites en France pour un chiffre d’affaires consolidé de 450 millions d’euros en 2017. »

