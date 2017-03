[Transports] ValTram : « Nous pouvons faire plus, plus vite et moins cher » estime le député Lambert

Le député François-Michel Lambert (10ème circonscription, UDE) a dénoncé mardi 28 mars dans un communiqué l’inertie autour du projet de ValTram dans la vallée de l’Huveaune. M. Lambert effectue d’abord une présentation historique du projet avant de s’attaquer au sujet qui fâche : « Voici plus de 10 ans, à l’initiative des élus du Pays d’Aubagne et de l’Etoile et en 1er lieu des maires des communes de la Vallée de l’Huveaune, était lancée l’initiative de reconquérir la voie de Valdonne, voie ferrée historique et désaffectée, pour y placer une offre de transport en commun en site propre, sur 14km depuis La Bouilladisse jusqu’à Aubagne. Sachant dépasser les intérêts politiques ou ceux de la grande ville, la technologie du tram-train (un train de petite dimension qui peut circuler en milieu urbain) s’était imposée. Il ne manquait plus qu’à lancer les enquêtes publiques.»

Abandonner le tram, créer une ligne en site propre

Le député de la 10ème circonscription (Gardanne, Allauch, La Bouilladisse) déplore la décision de la nouvelle majorité municipale d’Aubagne (Gérard Gazay, les Républicains) de ne pas poursuivre l’extension du tramway dans la ville, et donc de vouloir transférer les rames inutilisées au projet de ValTram. Pour M. Lambert, il aurait été plus adéquat de «créer une ligne de bus en site propre. En moins de deux ans on pouvait faire circuler des bus qui auraient bénéficié d’une voie réservée entre Aubagne et La Bouilladisse, et auraient utilisé les routes et rues habituelles pour les 500 derniers mètres vers la gare d’Aubagne. Force est de constater que l’entêtement perdure pour fourguer ses tramways, quitte à plomber un projet de transport en commun indispensable». Il estime qu’avec les «innovations de bus électriques autonomes» , le coût du projet, actuellement chiffré à 130 millions d’euros pourrait être réduit de 50 à 70 millions d’euros.

Des courriers à tous les élus compétents

Le communiqué nous apprend que le député a adressé des courriers à tous les maires concerné par le projet de ValTram, à la présidente du Conseil de Territoire (Sylvia Barthélémy), au président de la métropole Aix-Marseille-Provence (Jean-Claude Gaudin) et au vice-président de la métropole en charge des transports (Jean-Pierre Serrus). Il les enjoint à réorienter immédiatement la solution retenue afin de prendre en compte toutes les innovations du secteur. François-Michel Lambert ajoute : «, si nous prenons dès aujourd’hui les bonnes décisions, à savoir abandonner le tramway et lancer les études sur la base d’un bus électrique autonome. Je le dis, dès 2019 nous pouvons offrir à nos concitoyens un transport en commun dont ils seront fiers et qui plus est coûtera moitié moins cher d’argent . Maintenant c’est aux responsables des exécutifs locaux, notamment la Métropole et la ville d’Aubagne, de faire le bon choix dont ils sont redevables pour l’avenir des populations de notre territoire ! »