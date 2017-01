[Transport] Nouveaux records pour l’aéroport de Provence

Du 10 juin au 14 octobre prochain, pour la première fois, un Boeing d’Air Canada joindra, trois fois par semaine, Marseille à Montréal. Un aller retour à moins de 500 euros, offrant nombre de correspondances vers d’autres villes canadiennes, et facilitant l’accès aux États-Unis. Première également, vers Saint-Denis de la Réunion, deux vols hebdomadaires, à partir d’octobre, avec Air Austral. Rapprochant de la sorte Maurice et les Comores de notre littoral.

Outre ces deux nouveautés en long courrier, quatorze autres dessertes s’annoncent pour l’été 2017. Vers Vienne et Berlin, Alger ou Venise, comme pour Djerba et Milan, ou encore Split sur la côte adriatique, entre autres. Attirés par les prix bas, près de cinq millions de voyageurs ont quitté l’an dernier la France au départ de Marignane. 40% volent dans le ciel hexagonal, en particulier en direction de Paris. Concernant l’étranger, Londres reste la destination la plus fréquentée : plus de 1 500 personnes par jour, un demi million sur l’année ! Au total, AMP aura vu passer l’an dernier plus de 8,5 millions de clients, qui devraient se compter 9 cette année, voire plus.

Vers New York et la Chine

Dans les trois ans, Aéroport Marseille Provence compte bien établir d’autres liaisons, notamment vers New-York, Dubaï ou le Qatar, comme en direction de la Chine. Même si ses clients se disent satisfaits à 97% des services offerts, le site bordant l’étang de Berre prévoit d’investir cette décennie un demi milliard dans l’extension et la modernisation de ses installations. Au printemps sera inauguré un parvis végétal aux abords du hall principal. Les deux cents sociétés actives sur place s’efforcent de réduire leur impact environnemental et émissions carbonées. Parmi les « joyeux résultats » de 2016, l’organisateur se félicite d’avoir reçu, ou transmis, 56 000 tonnes de fret, en progression de 7% sur l’année précédente. Marseille confortant, avec cette activité marchande, sa position de première plateforme de fret aérien en Méditerranée occidentale, devant Rome et Barcelone.

10 millions en 2020

Fort de quelque 36 000 emplois directs et indirects, l’aéroport vise à accueillir dix millions de passagers en 2020 ; son actuel pilote, Pierre Régis, souligne que chaque visiteur débarquant ici dépensera presqu’un millier d’euros. Et qu’à chaque nouveau million de voyageurs se crée, dans la région, un millier d’emplois immédiats et 4 000 en découlent.

Tout en percevant la rente de ses parkings, AMP se veut soucieux de croissance écologique et de responsabilité sociétale. Est ainsi favorisé l’usage des transports en commun, pour venir ou partir. Moyen utilisé actuellement par un sixième des usagers de l’avion. Par rail ou route, l’aéroport est relié à 77 villes de 12 départements. Il existe même un train régional joignant la VAMP [gare de Vitrolles -Aéroport -Marseille-Provence]à Saint-Tropez !

(Illustration : crédit photo AMP / C Moirenc)