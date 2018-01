Bourbon basé à Marseille et Bureau Veritas ont signé un accord stratégique de partenariat pour développer et déployer des applications d’automatisation et de suivi en temps réel de la flotte, annonce le groupe dirigé par Jacques de Châteauvieux dans un communiqué diffusé le 11 janvier 2018. C’est une étape importante dans le déploiement du programme « smart shipping » dévoilé en mai 2017. Il vise à exploiter les technologies digitales afin de rendre les bateaux de plus en plus intelligents et autonomes. Le partenariat avec Bureau Veritas couvre aussi les risques de cybersécurité et l’automatisation avancée des systèmes de positionnement dynamique. « La première application de ce partenariat sera la vérification en temps réel des opérations de positionnement dynamique de la flotte Bourbon » explique un communiqué.

Réduire les coûts opérationnels

Un pilote a été mis en œuvre sur le navire Bourbon Explorer 508 en opération à Trinidad précise la même source. « Développé conjointement avec Kongsberg Maritime (Kongsberg Maritime est un groupe mondial de technologie maritime d’origine norvégienne, NDLR), déjà partenaire stratégique de Bourbon, il est certifié par Bureau Veritas. Il collecte les données du système de positionnement dynamique et sera le moteur du développement de nouvelles applications de prise de décision et de vérification pour l’équipage comme pour les équipes de support à terre. »

Gaël Bodénès, directeur général délégué de Bourbon Corporation souligne les vertus de l’accord avec la société de certification internationale : « Nous avons décidé d’innover avec Bureau Veritas dans la façon d’opérer les navires pour répondre au nouveau cycle d’exigence opérationnelle à coût optimum. Grâce à la rationalisation de l’organisation du travail à bord, ce projet aura un impact positif significatif sur nos opérations. A l’ère de la digitalisation, nous avons également la volonté commune de déployer des solutions technologiques innovantes capables d’offrir des bénéfices tangibles à nos clients. »