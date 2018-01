[Transport] Encagnane, l’un des grands bénéficiaires du BHNS

L’arrivée du Bus à haut niveau de service (BHNS), l’Aixpress, prévue pour septembre 2019 à Aix-en-Provence se prépare. A Encagnane, les travaux de voiries ont commencé, préfigurant la réhabilitation quasi totale du quartier.

Les travaux liés au BHNS sont divisés en trois parties : le secteur de Jas de Bouffan, le centre-ville et Encagnane, ce dernier tronçon étant opéré par la société Eurovia. Sur l’avenue de l’Europe, depuis la gare routière jusqu’à l’avenue Saint-John-Perse, c’est tout l’aménagement urbain qui est en train d’être réhabilité, de façade à façade. Lors de la réunion publique présidée par Maryse Joissains mardi 9 janvier, André Hémery, directeur des infrastructures et des équipements de mobilité à la métropole, présente le projet du quartier dans le détail : « 850 mètres d’infrastructures, 100% en site propre, autant de voies cyclables à double sens, l’éclairage public et le mobilier urbain totalement rénovés et plus d’une centaine d’arbres replantés. » Une amélioration donc pour la vie quotidienne des habitants, avec des trottoirs élargis et des voies de circulation automobiles réduites : les voitures ne circuleront plus que sur deux voies sur l’avenue de l’Europe contre quatre actuellement. Deux voies en site propre seront par ailleurs consacrées à la nouvelle ligne de BHNS et deux voies aux cyclistes.

Sur le tracé qui traverse le quartier, deux stations seront équipées de distributeurs de titres. Les bus électriques de 12 mètres seront pourvus de trois portes latérales, par lesquelles les voyageurs pourront entrer. Le développement de la fibre optique permettra de mettre en place un système de priorité aux feux. « Actuellement, l’avenue de l’Europe se compose exclusivement de carrefours giratoires, précise André Hémery. Nous allons en conserver deux et remplacer les autres par des carrefours à feux. Quand le BHNS approche du feu de signalisation, celui-ci le détecte et passe au vert, afin de fluidifier son trajet. »

La sécurité renforcée

Anticipant les inquiétudes des habitants des quartiers concernés, la métropole a mis en place trois référents sur le terrain en permanence, joignables par téléphone portable. Pour la sécurité, les bus seront équipés de 100 caméras de vidéosurveillance embarquées, qui auront un oeil tant sur l’intérieur que sur l’extérieur du bus, tout au long de son parcours.

Les travaux du BHNS dans le quartier ont commencé en novembre dernier et se poursuivront jusqu’en avril 2019 pour une mise en service en septembre. Le délégataire devra bientôt être choisi puisque le contrat avec Keolis arrive à son terme à la fin de l’année 2019. « D’ici mars 2018, nous lancerons la publicité du marché », indique André Hémery. Autre inconnue : le constructeur des 12 bus de l’Aixpress. Le cahier des charges est précis : des bus de 12 mètres, entièrement électriques, avec le système de recharge en bout de station. « L’appel à candidatures a été lancé, nous avons reçu les offres des industriels et nous devrions faire un choix en avril », précise le directeur des infrastructures. Coût total de l’opération : 50 millions d’euros, qui incluent les travaux, le mobilier urbain, les espaces verts, le système de priorité aux feux, la billettique et l’éclairage, dont 10 millions d’euros sur le secteur d’Encagnane. La facture du matériel roulant devrait elle s’élever à 15 millions d’euros.