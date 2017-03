[Réservez votre place !] Spécial Festival russe

Du 10 au 25 mars, le théâtre Toursky organise son 22e Festival russe. Un programme varié, distrayant à souhait qui célèbre les talents. À déguster en famille sans modération.

√ Inauguration

C’est avec les Clowns célestes de Licedeï que débute le 22e Festival russe. Leur dernier spectacle vous embarque à bord du train Semianyki Express pour un voyage totalement hallucinant et décrit la vie telle qu’elle se passe à bord des trains en Russie… Les six clowns interprètent tour à tour, en geste et sans paroles, le personnel de la gare et des voyageurs un peu déjantés. Une soirée sous le signe du rire à partager en famille.

> vendredi 10 et samedi 11 mars à 20h30

> de 34 à 23 €

√ Musique

La venue exceptionnelle du pianiste Lovro Pogorevich va emballer les mélomanes. Ce soliste virtuose se produit sur les scènes du monde entier et malheureusement peu en France. Alors on profite de cette exceptionnelle pour venir apprécier un concert inoubliable où Lovro Pogorevich jouera deux pièces monumentales : Les Tableaux d’une exposition de Modeste Moussorgsky puis Sonate n°8 en si bémol majeur opus 84 pour piano de Serge Prokofiev

> mardi 14 mars à 20h30

> de 30 à 8 €

√ Théâtre burlesque

Dédié à Sergueï Artsybachev, le Festival russe programme le dernier travail du metteur en scène avec la compagnie qu’il a fondé – Le Théâtre sur la Pokrovka. Le Dragon est un conte fantastique autour du thème de Lancelot, chevalier sans reproche, qui décide de débarrasser un village d’un dragon qui l’opprime depuis des siècles et sauver ainsi la belle Elsa dont il est amoureux. Mission accomplie pour Lancelot mais le village ne sera pas libre pour autant… Cette comédie burlesque (oui s’en est une) est à la fois une aventure philosophique, poétique et politique, un appel au courage et à la vigilance. Créée dans la Russie de 1944, elle a d’ailleurs été interdite par Staline. Le Dragon est à voir aussi en famille.

> en V.O surtitré

> vendredi 17 et samedi 18 mars à 20h30

> de 30 à 8 €

√ Danse

La venue du ballet Igor Moïsseïev est un événement à lui seul. Véritable ambassadrice de la culture russe, la troupe tourne dans le monde entier depuis 50 ans. Impressionnante de virtuosité, elle est composée de 70 danseurs sur scène, et 30 musiciens. Une démonstration survoltée à la qualité technique époustouflante. À guichets fermés depuis quelque temps déjà, vous pouvez toujours tenté votre chance directement sur place…

> vendredi 24 et samedi 25 mars à 20h30

√ Journées cinéma

De la romance, de l’humour, de l’aventure, de l’émotion… la programmation cinématographique du festival va en étonner plus d’un. Six films en trois jours, des années 60 à aujourd’hui. Parmi les films, L’Equipage d’Alexandre Mitta, premier film catastrophe soviétique à grande spectacle qui a cumulé 71 millions de spectateurs, Coup de soleil de Nikita Mikhalkov sélectionné aux Oscars 2016 comme Meilleur film étranger, ou encore La fin d’une magnifique époque, de Stanislas Govoroukhine qui retrace avec humour la vie culturelle en URSS à l’époque du dégel. À noter la présence exceptionnelle du réalisateur Alexandre Sokourov lors de la projection de son film Francofonia, le mercredi 22 mars à 20h30, sur l »histoire du sauvetage des œuvres d’art du Louvre sous l’occupation nazie.

> Séances gratuites.

Et le meilleur pour la fin, les soirées cabaret après chaque spectacle et chaque séance de cinéma pour prolonger la fête en musique. Se succèderont la troupe de Christian Mendoze, le Théâtre sur la Pokrovka et la troupe Koliada. Une ambiance exceptionnelle de la scène à la table. Sur réservation.

> les 10, 11, 14, 17, 18, 21, 22, 23, 24 et 25 mars

> de 23 € (avec repas) à 15 €

Plus de détails sur www.toursky.fr