[Tourisme] Port-de-Bouc s’organise pour devenir une destination touristique (2/2)

Avec l’appui de Bouches-du-Rhône Tourisme et de son service d’accompagnement aux porteurs de projet touristique TEMA, la Ville de Port-de-Bouc a créé un sentier littoral pour faire découvrir son patrimoine industriel. Patricia Fernandez-Pédinielli, maire de Port-de-Bouc, témoigne de cette initiative qui fait de Port-de-Bouc une destination touristique à part entière.

« L’histoire de notre ville s’est construite autour des activités maritimes et grâce au travail des hommes. Il était important pour nous de la transmettre aux futures générations et à tous ceux qui viendront jusqu’à nous découvrir ce patrimoine », explique Patricia Fernandez-Pédinielli, maire de Port-de-Bouc. Par cela, Port-de-Bouc a pu s’appuyer sur le savoir-faire de Bouches-du-Rhône Tourisme et l’expertise de son service Tema pour créer et aménager un sentier dit d’interprétation a été créé. Au départ de la gare de Port-de-Bouc, celui-ci traverse la ville et retrace, en huit haltes équipées de panneaux explicatifs et flash codes, « ce que peut être le travail des hommes ici, en Méditerranée, d’hier mais aussi d’aujourd’hui et de demain. On peut y découvrir tous les services du port, les douaniers, les lamaneurs…, et lorsqu’on continue vers le sud, on a la Grande Bleue, la mer Méditerranée à perte de vue, avec un plan de la Lèque particulièrement riche en faune et en flore très protégé, mais aussi au large, toute la valse des navires qui croisent dans le bassin ouest du Grand Port de Marseille », poursuit Patricia Fernandez-Pédinielli.

Avec le soleil, la mer et le GR2013 qui passe par Port-de-Bouc, « nous nous organisons de mieux en mieux pour devenir une destination touristique à part entière, avec cette forme de tourisme qui est de plus en plus prisée » conclut Patricia Fernandez-Pédinielli. Prochaine étape : permettre aux Port-de-Boucains et aux visiteurs d’avoir accès à une quantité incroyable de documents recueillis grâce à la mémoire collective si riche de la plus jeune ville du département.