[Tourisme] Quand le patrimoine industriel de Port-de-Bouc devient son atout touristique (1/2)

La ville de Port-de-Bouc est l’une des plus jeunes villes du département des Bouches-du-Rhône : elle a fêté ses 150 ans en 2016. Entre les chantiers navals d’où sortiront des paquebots, des porte-conteneurs, des cargos…, la raffinerie de pétrole et la pêche à la morue, les activités maritimes, qui furent à l’origine même de sa création, ne manquaient pas. Mais lorsque celles-ci périclitent, le visage économique de la ville est bouleversé et le cœur des Port-de-Boucains touché.

Avec la création du chemin de randonnée GR2013 pour Marseille Provence capitale culturelle, celui-ci passant par la commune de Port-de-Bouc, la Ville et ses habitants prennent conscience du formidable outil qu’est leur patrimoine industriel et testent ainsi le début d’une activité touristique jusqu’alors rare. Forte d’une incroyable mémoire collective et d’un élan unanime, Port-de-Bouc a sollicité Bouches-du-Rhône Tourisme et son pôle d’ingénierie Tema, pour leur savoir-faire. Récolte des informations, recherche des meilleurs points de vue, scénarisation d’un parcours à travers la ville, création de mobilier urbain spécifique avec panneaux explicatifs équipés de flash codes… : Tema a permis à la commune de bien définir son projet touristique et d’être conseillée à chaque étape de la création d’un sentier d’interprétation. Comme le précise Patricia Fernandez-Pédinielli, maire de Port-de-Bouc : « Notre patrimoine, c’est le travail des hommes, et notre paysage a été sculpté par ces hommes. Il était important pour nous de le connaître pour le transmettre et le partager avec tous ceux qui viennent nous rencontrer, ici, à Port-de-Bouc. »

S’organiser pour devenir une destination touristique

Accessible à tous, au départ de la gare à deux pas de la mairie de Port-de-Bouc, le sentier d’interprétation ainsi créé traverse la ville et son histoire en huit étapes. « Beaucoup d’histoires de notre patrimoine sont à raconter, des histoires ouvrières et de travailleurs et qui se sont articulées avec celles du monde de la pêche et de la mer », poursuit Patricia Fernandez-Pédinielli. Par exemple, sur les rives ouest, on peut voir de la Solmer à Fos jusqu’à la pointe de la Gracieuse. C’est toute l’histoire de la zone industrielle de Fos qui se déroule sous nos yeux au quotidien ».

Auparavant, le promeneur aura observé l’ancienne halle à marée, le port de plaisance construit sur l’emprise ancienne du chantier de construction naval, toutes les entreprises de services du Grand Port de Marseille Fos, puis le dépôt pétrolier de Lavera, mais également l’entrée dans le plan d’eau de Port-de-Bouc, celle du chenal de Caronte vers l’étang de Berre, la grande darse qui s’occupait d’accueillir les bateaux de pêche et désormais le nouveau chantier de maintenance, les bureaux des douaniers, les lamaneurs… Le tout ponctué des œuvres insolites du sculpteur port-de-boucain Raymond Morales. Et à Patricia Fernandez-Pédinielli de conclure : « De la grande jetée, on voit la Grande Bleue et, au large, la valse de navires. Maintenant, nous sommes en train de nous organiser pour devenir une destination que ce soit pour nos voisins métropolitains ou pour des touristes venus de bien plus loin, car je pense que cette forme là de tourisme est de plus en plus prisée, sans oublier le soleil et la mer. »

