[Tourisme] La nouvelle marque Provence, Enjoy the unexpected, à la conquête du monde

Comme annoncé dans le plan d’actions 2017 du Comité Régional de Tourisme, la nouvelle marque Provence a été dévoilée mardi 25 avril par le CRT Paca et Bouches-du-Rhône Tourisme. Dans la foulée de l’opération French Merveilles déployée par la Région Paca, la nouvelle marque vise à faire émerger la destination Provence partout dans le monde. Elle rayonnera aux côtés des deux autres marques régionales : Côte d’Azur France, lancée fin 2016 par le CRT Côte d’Azur, et la marque Alpes, construite en lien avec l’ADT 05 et les partenaires des trois départements alpins, dans le courant de l’année 2017 pour une nouvelle communication prévue pour 2018.

Dans les salons de l’aéroport Marseille Provence, où un comptoir du tourisme a été inauguré à l’arrivée des vols internationaux, Renaud Muselier, président du CRT Paca, et Danielle Milon, présidente de Bouches-du-Rhône Tourisme (photo capture d’écran @myprovencepro), ont révélé les contours de la nouvelle marque Provence en présence des 25 partenaires du Contrat de destination Provence : les offices du tourisme des départements et des principales villes provençales, dont Hyères, Arles, Cassis, Toulon…, les agences de développement du tourisme, les organismes consulaires ( CCI, Chambres des métiers), et les aéroports régionaux de Marseille et Toulon-Hyères.

« Provence, Enjoy the unexpected » : au-delà des clichés, cigales et champs de lavande, la marque veut rendre la Provence magique. « Savourez l’inattendu », promet la nouvelle signature. Avec ce nouveau slogan, la Provence veut montrer qu’authenticité rime aussi avec modernité.

Une plateforme de marque conçue par l’agence Dragon Rouge

La marque Provence a été créée par l’agence parisienne Dragon Rouge, qui a notamment conçu l’identité de Paris 2024 pour sa candidature aux Jeux Olympiques et accompagne de grandes marques comme Bouygues, PMU ou Perrier.

La plateforme de marque est centrée sur la Provence vivante, assumant son passé, ses traditions, et revendiquant la joie de vivre, la créativité et tournée vers le futur.

Le « P » de Provence, bien identifiable, a été pensé comme un label appropriable et participatif. avec un ‘poinçon’ caractéristique, « étendard commun pour soutenir le tourisme à l’international et porter l’image du territoire dans son ensemble ». Sur les supports de communication, il est accompagné de l’accroche « More than… », pour susciter la curiosité et ne pas s’arrêter à l’attendu. L’iconographie de Provence Enjoy the Unexpected veut également s’adresser à tous les sens.

Un budget de 1,5 million d’euros (hors partenaires) pour un déploiement ciblé

Avec un budget de 1,5 million d’euros, et un budget supplémentaire issu des actions de chacun des partenaires (ce qui pourrait totaliser au final près de 5 millions d’euros), le déploiement de la marque vise avant tout l’international, en particulier les principaux marchés : Royaume-Uni, Allemagne, Amérique du Nord et Chine.

Le déploiement sera également porté par les professionnels : ambassadeurs, partenaires, événements… répondant aux engagements définis par un Comité de marque. Déjà, trois marques emblématiques du territoire sont associées : la Tarte Tropézienne, la confiserie du Roy René, et l’atelier de céramique Romain Bernex.