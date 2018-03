[Tourisme] Marseille Provence, la destination des « Rendez-vous en France » en 2019

C’est une très bonne nouvelle à l’heure où s’ouvrent au Pharo le salon du tourisme Ditex et Top Cruise, le rendez-vous des professionnels de la croisière. Après examen de toutes les candidatures, Christian Mantei, directeur d’Atout France, a annoncé le 27 mars que Marseille et la Provence avaient remporté l’organisation des « Rendez-Vous en France » en 2019, cette annonce venant récompenser un travail de candidature collectif. Organisé par Atout France, l’agence publique de promotion de la destination française « Rendez-vous en France » est LE rendez-vous le plus convoité de toutes les destinations touristiques car il réunit à chaque édition environ 900 tour-opérateurs du monde entier ainsi que de nombreux journalistes de la presse mondiale (voir les chiffres clés ci-dessous).

Chaque année, les destinations françaises rivalisent donc d’arguments pour décrocher cet événement majeur de la promotion touristique. Et depuis plusieurs mois, tous les acteurs du territoire se sont regroupés pour défendre la candidature de la Provence et de Marseille pour accueillir l’édition 2019. Cette candidature, portée conjointement par le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur, Provence Tourisme et l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille est aussi celle d’un collectif regroupé autour de la marque de destination « Provence Enjoy The Unexpected », lancée en 2017 pour conquérir le marché touristique international.

« Outre un bénéfice direct sur l’économie touristique pendant l’évènement, en mars 2019, « Rendez-Vous en France » donnera aux professionnels du tourisme du territoire Provence la possibilité de promouvoir leurs produits et de développer leur chiffre d’affaires lors de rendez-vous commerciaux préprogrammés » se félicitent les organismes touristiques du territoire dans un communiqué commun. De nombreux éductours seront aussi organisés à destination des tour-opérateurs, y compris sur la Côte d’Azur et dans les Alpes, afin que toutes les richesses touristiques de la région soient valorisées dans leur diversité. »

Danielle Milon : « une formidable opportunité »

Les réactions ont été nombreuses à l’annonce de cette bonne nouvelle. Pour François de Canson, le nouveau président du CRT, « Non seulement, Marseille et la Provence vont rayonner encore plus fort pendant cet événement mais c’est aussi toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur qui va gagner des années de promotion touristique après cet évènement ! » Pour Danielle Milon, présidente de Provence Tourisme, déléguée au tourisme au Département et Vice-Présidente la déléguée au tourisme à la Métropole, l’enjeu est de taille : « Face à la concurrence accrue de nouvelles destinations, faire découvrir la Provence et ses atouts à ces prescripteurs est une formidable opportunité pour le territoire. Un événement de cette envergure tend à développer la notoriété et l’attractivité mais aussi à stimuler le développement de l’économie touristique ».

Alors que la conjoncture hôtelière montre des signes de faiblesse dans la métropole, « Rendez-vos en France » tombe en effet à point nommé, quelques années années avant les grands événements sportifs que seront la coupe du monde 2023 et les Jeux Olympiques 2024.

Repères

Le salon « Rendez-Vous France » en chiffres :