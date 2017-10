[Tourisme] La 3e Fleur, un enjeu stratégique pour Sausset-les-Pins (2/2)

Eric Diard, député et ancien maire de Sausset-les-Pins, et Mary Christine Bertrandy Campana, adjointe à l’Environnement, se mobilisent pour obtenir une 3e Fleur. Ce label de Villes et villages fleuris distingue les communes françaises les plus respectueuses de l’environnement. Le service d’accompagnement aux porteurs de projets touristiques de Bouches-du-Rhône Tourisme, Tema, est intervenu en appui. Témoignages

« C’est un enjeu stratégique tant en direction des touristes que de la population. » Eric Diard, l’ancien maire de Sausset-les-Pins qui a porté le projet, aujourd’hui député, brandit la 3e Fleur comme l’un des projets majeurs de la commune. Et ce à la fois pour le développement touristique « respectueux de notre environnement » que pour la qualité de vie des habitants. « La 3e fleur, c’est quelque chose de plus complexe, il faut une vision plus globale, une gestion d’ensemble qui intègre les autres projets de la commune » confie l’élu, bien conscient du challenge. « Autant pour la 1ère et la 2e Fleurs, on se concentre sur l’environnement, autant pour la 3e Fleur tout est regardé, à la loupe. Il s’agit pour nous de développer de nouveaux projets qui seront en adéquation avec cette ambition de 3e Fleur » observe Eric Diard.

Puis c’est au tour de Mary-Christine Bertrandy Campana, adjointe au maire en charge de l’environnement et du cadre de vie, de renchérir et d’expliquer ce que Tema, le service spécialisé de Bouches-du-Rhône Tourisme en direction des porteurs de projets publics ou privés (lire notre précédent volet), a apporté à la démarche de la commune. « Il faut faire appel à des compétences particulières et le concours de Tema a été extrêmement précieux pour nous. Cela nous a permis d’avoir un diagnostic fait par des spécialistes qui met en évidence les forces de la commune à travers son patrimoine, les espaces naturels et les points faibles à améliorer tant au niveau de l’urbanisme, du paysage et du choix des végétaux. » Et de conclure que « les touristes savent qu’une commune qui a une 3e Fleur a une qualité de vie ».