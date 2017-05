[Innovation] thecamp accueille l’étape de son concours dédié aux start-up le Spark Life Contest

Les travaux ne sont pas terminés (photo capture d’écran Twitter @SueDargaud) mais le site du campus international d’innovation, thecamp, installé sur le plateau d’Arbois à Aix, peut déjà recevoir des événements dans une configuration provisoire. Ainsi thecamp accueille, le 16 mai, l’étape finale de présentation du concours d’innovation lancée à travers l’Europe et dédié à la qualité de vie : le Spark Life Contest. « L’objectif est de donner de la visibilité et des moyens aux start-up qui conçoivent des innovations de rupture capables d’améliorer et de transformer le quotidien dans des domaines tels que le bien-être, l’environnement ou les interactions sociales » expliquent les organisateurs.

Lancé le 27 mars 2017 et ouvert à l’ensemble des start-up européennes ayant développé un prototype et ayant une première référence client, Spark Life Contest a pour ambition de faire émerger les technologies et les services les plus innovants et disruptifs dans trois domaines principaux : 1. Santé et bien-être avec des start-up qui contribuent à notre bien-être en améliorant nos conditions physiques (santé, foodtech, etc.), émotionnelle et intellectuelle. 2. Bâtiment et environnement avec des projets qui proposent des services et solutions intelligentes dédiées aux bâtiments et bureaux. 3. Vie collective avec des réalisations qui participent à la promotion de l’engagement des individus, renforcent les relations humaines et encouragent la coopération.

Les start-up ayant des projets concrets dans les thématique du concours sont invitées à venir le 16 mai pour la présentation du concours en présence des grands groupes partenaires. Les cinq startups lauréates, révélées en octobre, auront l’opportunité d’intégrer dès novembre 2017 le programme d’accélération de thecamp. En parallèle, AccorHotels, le Village by CA Alpes-Provence, SNCF Gares & Connexions, Sodexo et Steelcase offriront aux lauréats qui le souhaitent un contrat de « Proof of Concept » pour les accompagner dans l’expérimentation et l’étude de mise sur le marché de leurs projets.