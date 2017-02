Le théâtre du Centaure projette son film Baumettes sur le mur de la prison

Jeudi 9 février à la nuit tombée (18h15), le théâtre du Centaure et le centre pénitentiaire Marseille Les Baumettes (CPM) projetteront sur le mur extérieur de la prison le film Baumettes, réalisé en 2015 en milieu fermé. Préparée longuement en interne et vécue positivement, côté théâtre comme côté Baumettes, la démarche livrée telle quelle a de quoi étonner et interroger. Quelques explications en facilitent la compréhension et l’acceptation pour un plus large public.

Partie intégrante depuis 2011 de la démarche artistique de Camille et Manolo – les directeurs du théâtre du Centaure -, les surgissements sont des apparitions éphémères d’un acteur-centaure dans la vie quotidienne, dans un lieu réel, pour vivre ce que tout le monde vit. Commencés en 2011, en partenariat avec le théâtre du Merlan, ils ont étonné, par exemple, les voyageurs de la gare Saint-Charles ou encore emballé les jeunes habitants de la Busserine. Mais depuis 2009, suite à un travail du théâtre du Centaure à Cavaillon auquel avaient participé quelques personnes incarcérées au Pontet, l’idée de poursuivre les ateliers de « centaurisation » dans les établissements pénitenciers était là. Lorsque le dossier a été déposé, fin 2014, « j’ai été étonné de voir à quel point Christelle Rotach, directrice du centre pénitentiaire Marseille Baumettes, a défendu le dossier. Elle pouvait mettre en péril son poste et sa carrière mais elle a été tout à fait d’accord », explique Manolo.

Dossier accepté et les premières actions, à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, sont menées avec 24 détenus, de 19 à 45 ans, sélectionnés par la direction du CPM. Une sélection parmi les détenus en fin de peine, volontaires et qui se préparent à retrouver une vie sociale. Mise en relation avec l’animal, par le regard puis à la monte, venue de certains au théâtre du Centaure lorsqu’il était encore installé à Pastré pour partager des moments avec l’équipe et les chevaux… Pour Jérôme qui a fait partie de cette expérience : « Dans la prison, on a la possibilité de participer à certaines activités. Comme une récompense, si on fait preuve de bon comportement et de volontarisme. Il y a un groupe de musique, un centre de ressources multimedia où moi-même je me suis perfectionné en anglais et en espagnol, on a créé un journal… mais là, ça avait une autre dimension. C’était tellement décalé par rapport à ce que l’on vivait au quotidien… et c’était super ! ». Jérôme, lui, avait eu auparavant l’occasion de monter à cheval mais il se souvient de certains, dont notamment un jeune Mexicain pour qui « le cheval est un signe de richesse et intouchable pour lui ». « On fait ça aussi pour se changer les esprits, pour sortir de sa cellule car, au quotidien, la prison, ronge le champ de vision. Alors là, je me souviens de la première fois où on a serré le cheval dans nos bras. Tout à coup, on a lâché nos émotions. Et, contrairement à d’autres ateliers, celui-ci a créé du lien entre nous car on continuait d’en parler après en cellule entre nous. »

Au final, une centaine de personnes ont participé au deux jours de tournage de Baumettes : des détenus mais aussi du personnel pénitencier. Des surveillants étaient mélangés aux détenus lorsque tous ensemble, centaure compris, exécutent ce que l’on peut qualifier de danse équestre. Un des plus beaux instants du film. De son côté, Manolo se souvient de cette expérience comme « un moment structurant qui fait date. On découvre un endroit de la société qu’on ne connaît pas. Et là-bas, ils parlent sans cesse du dedans et du dehors. Rencontrer tous ces gens, les détenus comme les gardiens de la paix, a été quelque chose de très fort pour nous aussi. On leur a fait partager notre lien à l’animal, le rapport de confiance qu’il faut entre le cheval et l’homme. Je crois que cela a fait grandir tout le monde. Oui, nous, on a une vie en extérieur mais elle est très exigeante car on est attentif aux chevaux 24 heures sur 24 ».

Jérôme n’a pas vu le résultat final. Il sera là, jeudi soir, de l’autre côté du mur. Tout comme Christelle Rotach, directrice de et le personnel du CPM. Et les actions du théâtre du Centaure devraient se poursuivre aux Baumettes avec prochainement des ateliers pour les détenues.