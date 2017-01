[Tennis] L’Open 13 Provence dévoile son plateau 2017

La liste officielle des joueurs inscrits à l’Open 13 Provence 2017, qui se tiendra du 19 au 26 février au palais des sports de Marseille, vient d’être publiée par les organisateurs. Au tableau, 65 joueurs parmi lesquels 28 des meilleurs joueurs internationaux dont 6 du Top 20 : Gaël Monfils, Jo-Wilfried Tsonga, Nick Kyrgios, Grigor Dimitrov, Lucas Pouille et Richard Gasquet. « Le reste du tableau est tout aussi exceptionnel, dont font notamment partie, Alexander Zverev et son frère Mischa et les français Gilles Simon, Benoit Paire, et Nicolas Mahut. En un mot, le plateau 2017 est une nouvelle fois très fort, l’un des plus fort de sa catégorie », concluent les organisateurs.

Le tirage au sort du tableau final aura lieu le samedi 18 février à midi et le dimanche 19 février à partir de 10h, l’entrée est gratuite pour assister aux qualifications.