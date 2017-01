[Temps Forts] Semaine du 23 janvier 2017

Lundi 23



11h, Marseille, Astrolabe, Conférence de presse des vœux de la RTM.



12h, Marseille, Palais de la Bourse. Voeux de Jean-Luc Chauvin à la presse.



12h, Marseille, Tour méditerranée En cette année électorale et très politique,

le Club Ethic-Eco ouvre une série de rencontres autour de l’éthique et la politique.

Des élus et responsables politiques viennent échanger sur leur engagement personnel

et le sens qu’elles et ils donnent à leur action politique. Première rencontre autour de Didier Parakian adjoint au Maire de Marseille en charge de l’économie, et Annie Lévy-Mozziconacci, conseillère municipale d’opposition et conseillère communautaire et médecin

18h30. Voeux des acteurs économiques. La CCI Marseille Provence, l’UPE 13, la CMAR Paca et la Chambre d’Agriculture 13, les fédérations, syndicats professionnels, zones d’activités et associations d’entrepreneurs, réunissent les entrepreneurs d’Aix-Marseille-Provence à l’occasion de la soirée des vœux des acteurs économiques

Mardi 24



10h00, Marseille, Port. Présentation des résultats du port de Marseille-Fos.

Mercredi 25

9h, Marseille, OM Café. Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca lance ses rencontres « off » avec la presse pour échanger échanger sur l’actualité nationale et régionale et présenter les actions en cours de Medef Paca (numérique, tourisme, emploi, élections 2017, …).



12h Laurent Ceccarini et le chef sommelier Fabrice Di Giorgio du restaurant La Côte de Boeuf à Marseille lancent le « Club des vins », un nouveau rendez-vous mensuel pour les amateurs de bons vins.

19h, Aix-en-Provence, Esdac. Le Groupements des entrepreneurs du pays d’Aix, le Gepa rganise sa galette des rois.



Jeudi 26

11h30, Aubagne, Conseil de territoire. Inauguration du nouveau siège du CT du Pays d’Aubaine et de l’Etoile avec Jean-Claude Gaudin et Sylvia Barthélémy.



15h, Marseille, Dock des suds. Un showroom pour découvrir et tester les innovations des entreprises d’Aix-Marseille French Tech. A 16 h, « Comment les lieux changent à l’ère du numérique ? Présentation par la Fing des résultats de son expédition Softplace en présence de représentants des tiers-lieux d’Aix-Marseille Métropole. Témoignages d’acteurs privés et publics sur le rôle de l’innovation dans la construction de la ville durable méditerranéenne. 18h30 – 22 h : une soirée pour célébrer l’innovation.

18h30, Aix-en-Provence, GTP. Voeux de Maryse Joissains, présidente du Conseil de territoire du Pays d’Aix et maire d’Aix-en-Provence.

Vendredi 27