[Temps Forts] Notre sélection d’événements à suivre en septembre

Mardi 5

[12h, Aix, Plateau de l’Arbois] 12h-14h de l’Arbois sur le thème : incubation et accélération. Avec Impulse, La GreenTech Verte & P. Factory. Introduction et animation : Frédéric Guilleux, chef du service développement du Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée. Intervention de Maxime Defous, directeur de l’Incubateur inter-universitaire Impulse, Benoit Spittler, chef du bureau de la GreenTech Verte, l’incubateur du ministère de la Transition écologique et solidaire, Bertrand Bigay, directeur général de P.Factory, La tribu des startups

Mercredi 6

[16h, Marseille, CCI MP] 2e Forum métropolitain Gomet’ – Caisse des dépôts sur le thème de l’agenda du développement économique. Six mois après le vote et dans la foulée du 1er comité de gouvernance de cet agenda, Martine Vassal, la vice-présidente en charge du développement économique est l’invité du 2e Forum métropolitain organisé par Gomet’ en partenariat avec la Caisse des dépôts et la CCI Marseille Provence. Avec les interventions de Richard Curnier, le directeur régional de la Caisse des dépôts, Jean-Luc Chauvin , le président de la CCI Marseille Provence, Jean-Philippe Hanff, le DGa de la Métropole chargé de l’Economie, Patrice Lucas, directeur et associé fondateur de la société Cap vert Energie. Sur inscription :

Vendredi 8

[8h30, Marseille, Kedge] Cette année encore, le Forum des Entrepreneurs vous propose, à la rentrée, une journée d’ouverture et de réflexion autour d’ateliers thématiques et de débats centrés sur l’entreprise et sur la thématique « Sens dessus dessous » ! > Inscription

Lundi 11

[18h30, Marseille, Gomet’ Media] Lundi’s de rentrée organisé par la Cité des entrepreneurs à la découverte de Gomet’, le média métropolitain qui crée des liens. Sur inscription >

Mardi 12

[19h, Aix, pôle d’activités] Dîner conférence sur le thème : se protéger contre la cyber criminalité dans le cadre du Digital Club, animé par les membres de la commission numérique du Gepa (Groupement des entrepreneurs Provence Aix. Débat animé par Pierre Roussel, de PR Conseil Expert en sécurité informatique avec en intervenants : Julien Valente de Cyberwings, Cendrine Claviez du cabinet Pint Avocats, Fabien Boisson de Wooxo, Bruno Llinas de Massilia Experts Conseil. > 190, rue Pierre Duhem. Inscription

Jeudi 14

[14h, Marseille, World Trade Center] Club Action Business Inde avec le directeur des opérations et vice-président de la société indienne Zazvata Foods. De 14h à 17h

Lundi 18

[10h, Marseille, Vieux-Port] Du 18 au 22 septembre, dans le cadre de la semaine européenne de la mobilité, installation de cinq villages dans la Métropole pour découvrir des solutions originales de mobilité, s’informer sur l’offre de service transport du territoire et tester des modes de déplacement innovants. Ces journées s’adressent à tous, grand public, demandeurs d’emploi, entreprises, professionnels de l’emploi et de l’insertion, opérateurs de mobilité, étudiants, scolaires… Début de la semaine le 18 septembre à 10h sur le Vieux-Port.

Jeudi 21

[8h30 - Marignane, Technocenre Henri Fabre] Session de sensibilisation du programme Simseo, programme européen d’accompagnement des TPE, PME, ETI à l’usage de la simulation numérique dans l’industrie. Pour s’inscrire :

Vendredi 22

[10h, Marseille, Parc Chanot] Ouverture de la 93e Foire de Marseille (jusqu’au lundi 2 octobre).

[10h, Marseille, Palais du Pharo] Synerpa (Syndicat national des établissements et résidences privés pour personnages âgées) Inscriptions et informations. http://www.synerpa.fr/inscription_etape_1-41.html

Samedi 23

[9h, Halle Léo Ferré, Gardanne] Gaming Gen 6 : le plus grand festival geek du Pays d’Aix. les 23 et 24 septembre. 3.800m² dédiés au gaming, au digital, à la culture geek et à l’e-sport. Animations gratuites, autres tournois de jeux et jeux-vidéo, job-dating sur les métiers du digital… Trois univers : gaming arena (tournois), gaming world (80 stands, boutiques, animations), gaming jobs (informations et recrutements sur les métiers du digital => entreprises et écoles spécialisées seront présentes. Site : www.gaming-gen.fr

Mardi 26

[9h, Marseille, Villa Méditerranée] 10e édition d’Euromedtier, à la Villa Méditerranée avec pour thème : « L’emploi à l’ère du digital ». L’impact du numérique sur l’emploi est complexe et multiforme, et il ne sera, bien sûr, pas question d’en aborder tous les aspects mais d’aider, au travers de conférences et ateliers, à mieux appréhender les opportunités qui se présentent. Organisé par : La cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée – Euroméditerranée – Aix Marseille Provence Métropole – CCI Marseille Provence – Pôle emploi – Mission Locale de Marseille – Apec 1er Job – Département des Bouches-du-Rhône

Jeudi 28

[Aix, Arbois] Inauguration de thecamp, le campus d’innovation en présence d’Emmanuel Macron

[9h, Aix, Grand Théâtre de Provence] Medinjob, le rendez-vous IT/Digital annuel de l’emploi, des formations, des DSI et des DRH, d’Aix-Marseille French Tech. L’édition Medinjob d’Aix déroule à Marseille jeudi 19 octobre.

[Marseille, CCI International] 2es Journées de l’International, programmées à Marseille et à Nice, respectivement les 28 et 29 septembre. Chacune de ces deux journées rapproche les entrepreneurs d’une quarantaine d’experts (une cinquantaine de pays, une dizaine de thématiques), leur dresse un panorama mondial, leur tend la loupe sur trois zones géographiques stratégiques et leur organise jusqu’à 8 entretiens individuels en BtoB. Un événement en partenariat avec Business France, CCI France International, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Coface et les Conseillers du Commerce Extérieur. Des journées qui bénéficient du soutien de CIC, LCL, Cap Assurances, ASD Group, Studio Lanteri et Kompass. Inscription.