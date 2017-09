Lundi 25

[14h30, Marseille, Air Paca] Présentation de La Journée Méditerranéenne de l’air – les Ports. Les mesures locales menées à Marseille, à Nice et en Corse, la création d’une zone « basses émissions des navires » en Méditerranée, avec Pierre-Charles Maria, président d’Air Paca, Dominique Robin, directeur d’Air Pac, Jean-Luc Savelli, directeur de Qualitair Corse, Anne Claudius-Petit, conseillère régionale de Provence Alpes-Côte d’Azur.

[15h30, Marseille, Jardin Montgrand] Lancement du Baromètre Smart Avenir Energies par Fabrice Alimi, président du Club de l’immobilier Marseille métropole Provence, en présence de 1er rendez-vous d’un baromètre qui s’inscrira dans la durée et qui permettra de suivre de manière simple, concrète et efficace des indicateurs valorisant les économies d’énergies réalisées et la maîtrise des charges pour les utilisateurs finaux. En présence de François-Michel Lambert, député des Bouches-du-Rhône, président de l’Institut national de l’économie circulaire, Joël Moraldo, directeur régional de GRDF Méditerranée, Jean-Philippe Bonnet, délégué Méditerranée de RTE, Sébastien Didier, membre du directoire de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse Réunion Antilles Cepac et Franck Bernardin, directeur général adjoint de l’immobilier résidentiel et des régions de Vinci

Mardi 26

[9h, Marseille, Villa Méditerranée] 10e édition d’Euromedtier, à la Villa Méditerranée avec pour thème : « L’emploi à l’ère du digital ». L’impact du numérique sur l’emploi est complexe et multiforme, et il ne sera, bien sûr, pas question d’en aborder tous les aspects mais d’aider, au travers de conférences et ateliers, à mieux appréhender les opportunités qui se présentent. Organisé par : La cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée – Euroméditerranée – Aix Marseille Provence Métropole – CCI Marseille Provence – Pôle emploi – Mission Locale de Marseille – Apec 1er Job – Département des Bouches-du-Rhône

[10h, Marseille, Palais de la Bourse] Présentation de la programation de MP 2018 Quel Amour !

[11h, Marseille, New Hotel] Présentation des opérations de la compagnie aérienne Volotea à Marseille et ses développements de la compagnie au départ de Marseille au départ de l’Aéroport Marseille Provence, en présence de Pierre Régis, président du directoire AMP, Julien Boullay, directeur commercial et marketing, Edo Friart, directeur du développement international de Volotea et de Carlos Cerqueiro, directeur du développement institutionnel et de la communication

[19h, Marseille, Inter Continental Hôtel Dieu] Cérémonie de remise du Prix de l’entrepreneur de l’année 2017,

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Mercredi 27

[9h, Marseille, Hôtel du Département] 3e Forum des maires des Bouches-du-Rhône.

[9h30, Marseille, Victor café] Julien Augerat, fondateur du réseau d’ambulanciers Carius présente « Carius partenaire connecté » un dispositif entièrement digital composé de cinq applications mobiles pour les entreprises de transport sanitaire et dont l’objectif est d’améliorer les services pour les patients.

[11h, Marseille, Docks des suds] Présentation de la 26e édition de la Fiesta des suds

[17h30, Marseille, Parc Chanot] « Les super-héros de la ressource ». rencontre avec Yves Fagherazzi, le directeur général de Seramm sur son stand situé Esplanade 1.

Jeudi 28

[9h, Marseille, Palais de la Bourse] Frédéric Ronal, membre de la Commission CCI International Paca et vice-président de la CCI Marseille Provence délégué à l’ouverture au Monde lance la 2e édition des Journées de l’International à Marseille, le rendez-vous des exportateurs de Paca, de 9h à 18h. L’objectif de la journée est de rapprocher les entrepreneurs d’une quarantaine d’experts (une cinquantaine de pays, une dizaine de thématiques). Un événement en partenariat avec Business France, CCI France International, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Coface et les conseillers du commerce extérieur. Inscription.

[9h, Aix, Grand Théâtre de Provence] Medinjob, le rendez-vous IT/Digital annuel de l’emploi, des formations, des DSI et des DRH, d’Aix-Marseille French Tech. L’édition Medinjob d’Aix déroule à Marseille jeudi 19 octobre.

[12h, Marseille, Terrasses du Port] Inauguration de la nouvelle boutique Skola en présence des équipes de L’Ouvre-Boite des Apprentis d’Auteuil, de Sandra Chalinet, de Matthieu Gamet (Kulte), Emmanuelle Germani (DRH Kaporal), des recruteurs de la promo 1 et des 12 nouveaux talents qui vont suivre la formation.



[17h30, Aix, Arbois] Inauguration de thecamp, le campus d’innovation en présence d’Emmanuel Macron

Vendredi 29

[9h30, Aix, Hôtel de ville] Conseil municipal

[12h30, Marseille, Cité des métiers] Réunion déjeuner du Club media Méditerranée.