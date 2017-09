[Temps Forts] Notre sélection d’événements dans la métropole Aix Marseille Provence

Lundi 11 septembre

[18h, Aix-en-Provence, Ecole Le Studio] Inauguration de son école de comédie musicale à Aix en Provence Le Studio. > Lundi 11 Septembre à 18h00 – 11 rue Louise Colet, Galice Mirabeau C, 13090 Aix en Provence.

[10h, Aix, Camp des Milles] Cérémonie de commémoration marquant les 75 ans des déportations et résistances au Camp des Milles, en présence de la Secrétaire d’Etat auprès de la ministre des Armées, Madame Geneviève Darrieussecq.

[10h, Arles, Collège Mistral] Françoise Nyssen, ministre de la culture, et Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, se rendront aux

Rencontres d’Arles pour inaugurer l’événement « Une rentrée en images ». À cette occasion, les ministres signeront une convention cadre triennale d’éducation artistique et culturelle (EAC) avec le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur.

[16h, Marseille, I Lov’It Worklabs] Fabrice Alimi, président du Club Immobilier MP et vice-président de la CCIMP tient un point presse de rentrée sur le thème : «f aire ensemble de la Métropole AMP, un territoire expérimental d’idées et d’actions innovantes en faveur de l’aménagement, l’urbanisme, le logement, l’emploi et l’entreprenariat.

[18h30, Marseille, Gomet’ Media.] Lundi’s de rentrée organisé par la Cité des entrepreneurs à la découverte de Gomet’, le « média métropolitain qui crée des liens. » Sur inscription > http://la-cite.com/agenda/lundis-2/

Mardi 12

[9h, Provence] Journée d’action à l’appel notamment de la CGT et Solidaires contre la réforme du code du Travail. Pour cette journée du 12 septembre, les prévisions de trafic RTM sont les suivantes : Métro – Tramway : très faible perturbation des deux réseaux. Bus : en moyenne, selon les lignes, 1 bus sur 2 en circulation. En raison de mouvement de grève, des perturbations sont à prévoir dans les écoles et les services publics.

[11h, Marseille Immeuble Le Noily Paradis] Dans le cadre de la troisième journée nationale dédiée à la qualité de l’air, Air Paca se mobilise pour sensibiliser sportif et grand public à la qualité de l’air sur l’ensemble de la région Paca. Présentation des activités avec Pierre-Charles Maria, Président d’Air Paca et Dominique Robin, directeur d’Air Paca



[18h - Marseille, Immeuble AG2R] 3e After Work Diplôs. Le dispositif Diplôs a pour objectif de permettre aux jeunes de moins de 30 ans, ayant effectué au moins une année d’étude supérieur et résidant dans l’un des quartiers prioritaires de Marseille et d’Aix-en-Provence.

[18h, Aix-en-Provence, La Grande bastide] Maryse Joissains Masini, maire d’Aix, organise une réunion publique pour les quartiers Sud-Est (Val Saint-André, Arc de Meyran, La Torse, Cuques, Saint-Jérôme, Saint-Pierre, Trois-Sautets) Centre social et culturel « La Grande Bastide », av. du Square

[19h, Aix, pôle d’activités] Dîner conférence sur le thème : se protéger contre la cyber criminalité dans le cadre du Digital Club, animé par les membres de la commission numérique du Gepa (Groupement des entrepreneurs Provence Aix. Débat animé par Pierre Roussel, de PR Conseil Expert en sécurité informatique avec en intervenants : Julien Valente de Cyberwings, Cendrine Claviez du cabinet Pint Avocats, Fabien Boisson de Wooxo, Bruno Llinas de Massilia Experts Conseil. > 190, rue Pierre Duhem. Inscription : http://www.gepa-aix.com/digital-club-cybercriminalite/

Mercredi 13

[9h, Marseille, OM Café] Jean-Luc Monteil, président du Medef Paca, tient son point presse mensuel de 9h à 10h à la Brasserie OM Café. Au sommaire : tour d’actualité nationale et régionale, échanges, convivialité.

[19h45 Marseille Hôtel de ville] Jean-Claude Gaudin assiste à l’annonce de la ville hôte des Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, en présence de Nicolas Henard, président de la Fédération Française de Voile et de nombreuses personnalités du monde sportif, économique, athlètes. Au terme de plusieurs mois de travail, le Comité international d’Organisation annoncera ce mercredi 13 septembre 2017 aux alentours de 20 heures, le nom de la ville qui accueillera les Jeux Olympiques et paralympiques en 2024.

Jeudi 14

[9h15, Marseille, Palais du Pharo.] Troisième édition du Forum SmartCity Marseille Méditerranée sur le thème : « Hyper métropole, quelle ville monde à horizon 2030 ? ». Deux jours de débats, témoignages, ateliers, ainsi que la présentation des meilleures initiatives et innovations autour de la Smart city sur le territoire.

[11h, Marseille, Théâtre du Gymnase] Dominique Bluzet et son équipe présentent des « Rendez-Vous de demain ». Comment les sciences éclairent l’avenir ? En présence d’Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université, de Dominique Maraninchi, président de l’Institut méditerranéen de recherches avancées (IMéRA), de Julien Ténédos, responsable de la communication et de la valorisation de la fondation RFIEA, de Stéphane Paoli, journaliste, et de Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée de l’IMéRA

[11h, Marseille, Préfecture] Présentation de la télévision au très haut débit mobile et du plan de transition du 3 octobre prochain par l’Agence nationale des fréquences.

[11h, Aix-en-Provence, Résidence Universitaire «Dos Félibre»] Inauguration de la Résidence Universitaire «Dos Félibre», 17, avenue de l’Europe à Aix-en-Provence par Maurice Chazeau, président de l’Office Pays d’Aix Habitat Métropole et Patrick Thivet, directeur général de l’Office Pays d’Aix Habitat Métropole et Pierre Richter, directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (Crous)

[14h, Marseille, World Trade Center] Club Action Business Inde avec le directeur des opérations et vice-président de la société indienne Zazvata Foods. De 14h à 17h

[14h, Martigues, Maison de Carro] Gaby Charroux, maire de Martigues, dresse le bilan du dispositif de veille du littoral 2017. Maison de Carro, traverse des Pins, quartier Carro à Martigues

[18h, Fos-sur-Mer, Hôtel de ville] Conseil municipal

[19h, Marseille, Hangar J1] Grand Opening. Soirée d’ouverture des French Tech Weeks.

Vendredi 15

[9h, Aix-en-Provence, Faculté de droit] Rentrée solennelle de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-Marseille Université en présence du professeur et doyen Jean-Philippe Agresti, et du recteur, Bernard Beignier.

[18h30, Aix, Fondation Vasarely] Vernissage de l’exposition « Langages Machines », une exposition autour des mutations de l’écrit à l’ère numérique