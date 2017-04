[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 24 au 28 avril

Lundi 24

[11h, Marseille, Avenue du Prado] Michel Hillmeyer, président et Christophe Bosson, directeur général présentent les résultats de l’année 2016 et les perspectives 2017 de la Banque Populaire Méditerranée

[16h, Marseille, Euroméditerranée] Début de la visite d’une délégation économique de Wallonie organisée par la Chambre franco-belge Paca en collaboration avec le consulat général de Belgique à Marseille, l’ambassade de France en Belgique et l’agence wallonne à l’exportation (Awex). Cette mission est conduite par Alain Laroche, président de la Chambre de commerce et d’industrie France Belgique Wallonie (CCIFBW), et Katty Firquet, députée provinciale et vice-présidente de la province de Liège. > Toutes les informations sur le lien : http://ccifbw.info/mission-economique-marseille-24-25-et-26-avril-2017/



Mardi 25

[14h, Marseille, Villa Méditeranée] Pierre-Yves Debliquy, le spécialiste européen de l’Intelligence économique propose une conférence unique et exclusive à Marseille, dans le cadre de la venue de la délégation d’entreprises belges,

[17h30, Marseille, Ecole Centrale] Afterwork de la formation Simplonmars, une occasion de découvrir cette formation originale en développement web destinée à des jeunes chômeurs, majoritairement issus des quartiers prioritaires de la métropole, dispensée au sein d’une grande école d’ingénieurs.

[18h30, Marseille, Maison Montgrand] Le club Altafemina organise un apéritif en prélude au lancement du Club des gentlemen au mois de Juin.

[19h, Marseille, Villa Méditerranée] La Villa Méditerranée invite Laurent Théry, préfet honoraire à la mission interministérielle en charge de la préfiguration du projet métropolitain et l’équipe de concepteurs Lin, représentée par Fabienne Boudon, à ouvrir un débat autour d’une proposition faite aux élus de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour un futur de ce territoire. Cette conférence, intitulée « Transitions urbaines », est organisée par le collectif des Dialogues de l’urbain dans le cadre des Mardis de l’urbain.

[19h, Aix, Pôle d'Activités d'Aix en Provence] Dîner Conférence sur le thème : « IOT ou les objets connectés », dans le cadre du Digital Club, la commission numérique du Gepa. Intervenant : Gwendal Azous, Société Synox. > 190, rue Pierre Duhem

Jeudi 27

[8h, Marseille, maison du BTP] Galaxie BTP, une journée entièrement gratuite dédiée à l’entrepreneur de BTP avec les acteurs spécialisés dans le bâtiment et les travaux publics, réunis au même moment pour des conseils personnalisés.

[10h30, Marseille, Cepac] Les professionnels de l’immobilier de Marseille-Provence distinguent et cooptent les futurs promoteurs et aménageurs de la métropole avec Fabrice Alimi, Président du Club de l’Immobilier à l’occasion de la présentation en avant-première la 7ème édition du Business Game Immobilier Métropole. Cette année, l’objet du concours est la réhabilitation pour de nouveaux usages du Stadium de Vitrolles, le fameux « Cube » réalisé par Rudy Ricciotti, et mettre en place un programme d’accompagnement valorisant le site en l’intégrant dans son environnement. Un seul mot d’ordre : « faire rêver, étonner avec des projet fous, repousser les limites en restant dans les limites. »

[14h - Marseille, Maison du développement industriel] Salon It Job Day, organisé par le club des entreprise de Château-Gombert en partenariat avec Aix Marseille French Tech et Marseille Innovation. Le salon IT Job Day propose de mettre en relation des candidats IT (jeunes diplômés qui apprennent vite et bien et candidats expérimentés), tous niveaux d’études avec les partenaires, entreprises, start-up.

Vendredi 28

[9h, Marseille, Hôtel du Département] Deuxième forum de l’emploi en Provence. Les demandeurs d’emploi ont une nouvelle fois la possibilité de rencontrer des chefs d’entreprises, de présenter un CV, de bénéficier des conseils de professionnels et de s’informer directement auprès des partenaires de l’emploi. 75 entreprises représentant 10 secteurs d’activité et 30 partenaires de l’emploi seront présents.

[9h30, Aix, Direction jeunesse] Une journée pour trouver un job d’été de 9h30 à 16h45 à la direction Jeunesse – Petite Enfance – Enfance. 37 bis bd Aristide-Briand. De nombreuses offres d’emploi saisonniers seront disponibles dans les locaux du Centre Information Familles. Par ailleurs les participants pourront obtenir le guide job 2017 et participer à des ateliers d’aide à l’élaboration de CV et lettres de motivation.