[Temps Forts] Notre sélection d’événements du lundi 2 au vendredi 6 octobre

Lundi 2

[8h30 - Marseille, Jardins du Pharo - AMU] Demi-journée « Flash info » du Grec-Paca (Groupe régional d’experts dur le climat). Conférences, échanges, bilan et prospectives. Amphithéâtre Gastaut – Aix-Marseille Université.

[9h - Aix-en-Provence, Faculté de droit et de science politique] La 5e journée du livre juridique se tiendra dans le hall du site Montperrin. Les éditeurs Dalloz, Lextenso, Lexis-Nexis et la « Librairie de Provence » seront présents sur le salon pour exposer et vendre des ouvrages juridiques.

[11h - Marseille, Pharo - siège Métropole] Quelles solutions pour la gestion durable des services d’eau potable ? Premier colloque international Eau Métropole. Il est consacré à la recherche de solutions pour gérer durablement les services d’eau en Méditerranée et en Afrique subsaharienne. Plus de 150 représentants du monde politique, social et économique sont attendus lors de ce rendez‐vous organisé par la Société Eau de Marseille Métropole et la Métropole Aix‐Marseille Provence, en collaboration avec l’Institut Méditerranéen de l’eau.

[14h - Marseille, Hôtel de Région] Renaud Muselier, aux côtés des représentants de l’agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur, livre à l’occasion d’une conférence de presse conjointe un corpus de revendications directement adressées au gouvernement français au sujet des lourdeurs administratives dans le versement des aides européennes aux agriculteurs.

[17h30 - Istres, Pépinière Ouest Provence] Lundi réussite organisé par la Délégation des Bouches-du-Rhône de la CMAR Paca sur le thème « Contrats, vente sur Internet : améliorez vos pratiques et gagnez en sérénité ! ».

[18h - Aix-en-Provence, Hôtel de ville] Réunion publique, présidée par Maryse Joissains Masini, consacrée au projet des places Madeleine-Prêcheurs-Verdun

Mardi 3

[10h30, Marseille - Soleam, 49, La Canebière] « Point d’étape projet Canetière Feuillants », projet de renouvellement urbain de l’opération Grand Centre-Ville et du plan « Ambition Centre-Ville ». Le pôle Canebière Feuillants (1er arr.) symbolise la démarche conjointe entre la Métropole Aix-Marseille Provence et la Ville de Marseille pour réinventer le centre-ville. En présence de Sabine Bernasconi, maire des 1er-7e arrondissements, Solange Biaggi, adjointe au maire déléguée au commerce et présidente de l’Opération Grand Centre-Ville, Laure-Agnès Caradec, adjointe au maire déléguée à l’urbanisme, Raymond Fondeville, président du groupe Fondeville.

[11h - Marseille, Hôtel Mercure, Vieux-Port] Le Conseil mondial de l’eau, avec le soutien de la COP22, organise la 2ème Conférence internationale sur l’eau et le climat.

[18h - Vitrolles, Hôtel de Ville] Conseil municipal.

[18h30 - Marseille, Parc de Bagatelle] Devenue une tradition depuis des années, la Mairie des 6&8 accueillera le Consulat d’Allemagne pour sa fête nationale, en présence d’Yves Moraine, maire des 6ème et 8ème arrondissements, qui représentera à cette occasion, Martine Vassal, Présidente du Conseil Départemental 13.

Mercredi 4

[9h - Toulon, Université UFR Ingémedia] Prix Régional Pepite Paca, Tremplin pour l’entrepreneuriat étudiant.

[11h - Marseille, Salon de Thé Triebel] L’Acam 13 (Association des Commerçants et Artisans de Marseille) et le Théâtre de l’Oeuvre signeront une convention de partenariat en présence d’Anne Perillat, représentante de la mairie de secteur 1&7. Objectif : valoriser l’image des commerçants traditionnels implantés à Belsunce, et bien au-delà, valoriser l’image du quartier.

[11h - Marseille, Cité des métiers] Point presse de Cyril Labi, fondateur dirigeant de MyTechTrip en amont des 26es Rencontres nationales du transport public qui se tiennent à Marseille, au Parc Chanot, les 10 et 11 octobre en présence du Ministre des Transports.

Jeudi 5

[9h - Marseille, Pharo - Siège Métropole] Le Département hospitalo-universitaire des maladies neurodégénératives (Dhune) fait le point sur deux ans d’avancées sur les maladies neurodégénératives lors des Assises régionales du plan national maladies neurodégénératives. Une journée ouverte à tous les professionnels de santé et acteurs sociaux-économiques dans le domaine des maladies neurodégénératives et du vieillissement.

[10h - Marseille, Dreal Paca] L’autorité de sûreté nucléaire présente le résultat de ses inspections réalisées en 2016 sur le centre du CEA de Cadarache, le chantier de construction de l’installation ITER et l’ionisateur industriel Gammaster ; les activités médicales (radiothérapie, radiologie au bloc opératoire, etc.) et industrielles (gammagraphie, génération de rayons X, etc.) mettant en jeu des rayonnements ionisants ; dans le domaine du transport de matières radioactives. Présentation par Corinne Tourasse, déléguée territoriale, et Aubert Le Brozec, chef de la division de Marseille de l’ASN pour la région Paca, l’ancienne région Languedoc-Roussillon et la collectivité de Corse.

[10h - Marseille, Club de la Presse] Présentation des chiffres d’Eco-Expert Paca pour le 2e trimestre 2017. Quelles sont les conséquences pour les TPE-PME de Paca des ordonnances sur le code du travail et des récentes mesures du gouvernement sur les indépendants ? Lionel Cansi détaille la toute dernière livraison des résultats €co Experts Paca, pour le 2ème trimestre 2017 sur la situation des TPE-PME locales.

[11h - Aix-en-Provence, La Constance] Pose de la première pierre de la future « Salle des musiques actuelles « (SMAC)

[11h30 - Rousset, Usine de Sunpartner] Sunpartner Technologies, spécialiste français de l’énergie solaire et des surfaces intelligentes inaugure sa nouvelle ligne de fabrication de verres photovoltaïques transparents et semi-transparents WYSIPS Glass destinés aux marchés du bâtiment et des transports.

Vendredi 6

[9h - Marseille ] Séminaire Repenser l’Europe (du 6 au 8 octobre), dans le cadre d’une série de réunions annuelles d’experts des questions liées au futur de l’Europe et de ses relations avec son voisinage. Cet événement est destiné à promouvoir le renforcement des liens entre les cultures et les nations euro-méditerranéennes. Avec la participation du Commissaire européen Johannes Hahn, chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations d’élargissement. Les thèmes suivants seront notamment discutés: la coopération de l’Union européenne avec les pays Nord Africains, migrations, dialogue interculturel. Le séminaire rassemblera des experts internationaux, des scientifiques et des écrivains tels que : Thierry Fabre, directeur du programme Méditerranée de l’IMeRA, Barbara Cassin, Philosophe at Directrice de Recherche au CNRS, Patrick Bond, Economiste politique de l’Université de Johannesburg et Kifah Fakhouri, Compositeur et Président du Centre Euro-Arab de Musique pour la Jeunesse.

[11 h - Aéroport Marseille Provence] Inauguration de la nouvelle gare routière et du parvis de l’aéroport Marseille Provence.

[11 h - Marseille, 98, rue du Vallon des Auffes] Lancement du nouveau dispositif Totem Mobi avec l’nauguration d’une nouvelle station dans les 1er et 7e arrondissement de Marseille. La mairie de secteur s’engage de façon écologique dans le développement d’un réseau d’auto partage en créant la première station publique sur l’espace public. Cette démarche vise à réduire l’afflux de véhicules tout en conservant l’attractivité économique et patrimoniale pour nous tous, amoureux du Vallon des Auffes.

[11h30 - Aix-en-Provence, thecamp] Découvrir la politique de l’emploi déployée par le département des Bouches-du-Rhône sur le territoire spécifique du Pays d’Aix. En présence de Gérard Gazay, vice-président du Conseil départemental, délégué au développement économique et à l’emploi et Marine Pustorino, vice-présidente du Conseil départemental, déléguée à l’insertion sociale et professionnelle.

Samedi 7

[10h30 - Marseille, Hôtel de Ville] Arrivée de Géraud Paillot, qui vient de rallier en deux mois Paris à Marseille en Kayak et en autonomie. Atteint de la scélrose en plaque, il a réalisé cet exploit tout en récoltant des fonds et participé à des conférences de sensibilisation au long de son parcours.