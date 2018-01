[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 8 au 12 janvier 2018

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole Aix Marseille Provence.

Lundi 8 janvier

[11h – Marseille, Espace Bargemon] Le maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin, présente ses vœux aux directeurs et chefs de services.

[18h30 - Marseille, Galerie Saint-Laurent] La Galerie Saint-Laurent accueille la Cité des entrepreneurs d’Euromediterranée dans la Halle des Antiquaires, 130 chemin de la Madrague Ville – Marché aux Puces dans le 15e arrondissement pour fêter la nouvelle année autour d’un parcours d’art réalisé par l’artiste espagnol Gonzalo Borondo.

[18h30 - Martigues, La Halle] Vœux du maire, Gaby Charroux, au monde économique.

Mardi 9

[9h - (18h en France) Las Vegas] Ouverture du CES. Suivez tout au long de la semaine l’actualité du premier salon de l’électronique grand public, le Consumer electronic show, qui se déroule chaque année à Las Vegas, aux Etats-Unis. Du 9 au 11 janvier, notre reporter sur place Jean-François Eyraud livrera sur le site go-met.com son carnet de bord avec des infos et coulisses, des photos et vidéos pour vous faire vivre cette grand-messe technologique au sein de laquelle 40 start-up régionales dont une vingtaine de la métropole Aix-Marseille Provence vont tenter de se démarquer.

[11h – Aix-en-Provence, Maison des entreprises] Réunion publique organisée par le groupement des entreprises Provence-Aix, dans le cadre de l’examen du projet de loi sur la simplification et le droit à l’erreur proposé par le gouvernement. Pour en parler, Monica Michel, députée de la 16e circonscription des Bouches-du-Rhône et Mohamed Laqhila, député de la 11e circonscription, respectivement membre et vice-président de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi pour un Etat au service d’une société de confiance.

[11h30 – Marseille, Hôpital de La Timone] Lancement officiel du projet de recherche hospitalo-universitaire en santé Epinov, sur l’épilepsie.

[18h – Aix-en-Provence, au Ligourès] Réunion publique présidée par le maire d’Aix, Maryse Joissains-Masini, consacrée au quartier d’Encagnane. A cette occasion seront présentés le projet du futur BHNS (bus à haut niveau de service), sa desserte et le calendrier des travaux ; le nouveau plan de renouvellement urbain du quartier, et notamment la réhabilitation de la place Romée-de-Villeneuve et le programme lié à la résidence des Facultés. Le maire et les élus présents répondront également aux diverses questions des habitants.

[18h - Marseille, Palais du Pharo] Le maire des 1er et 7e arrondissement de Marseille, Sabine Bernasconi, présente ses voeux à la population.

[19h - Aubagne, Lycée Joliot-Curie] L’université populaire du Pays d’Aubagne et de l’Etoile propose une conférence sur le thème de l’émergence d’un système économique mondialisé, « mondialisation des échanges, mondialisation financière et mondialisation productive », animée par Bernard Tabuteau, docteur en économie, administrateur Insee.

Jeudi 11

[9h30 – Marseille, Agence Guis Immobilier, rue Montgrand] Bilan 2017 du marché de l’immobilier existant pour le département des Bouches-du-Rhône. Présentation par Didier Bertrand, président de la Fédération national de l’immobilier (FNAIM) Aix-Marseille Provence.

[11h – aéroport Marseille-Provence] Conférence de presse bilan et perspectives 2018 de l’aéroport Marseille Provence.

Vendredi 12

[11h30 – Marseille, Jardin du Pharo] Yvon Berland, président d’Aix-Marseille Université présentera ses vœux à l’ensemble des personnels du siège de l’université. Ce rendez-vous traditionnel sera l’occasion d’annoncer les perspectives d’AMU pour l’année à venir.

[12h30 - Marseille, Hôtel du département] Martine Vassal, la présidente du Département, présente ses traditionnels voeux à la presse lors d’un déjeuner organisé à l’Hôtel du Conseil départemental.