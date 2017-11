[Temps forts] Notre sélection d’événements du 6 au 10 novembre

Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole.

Lundi 6 novembre

[9h-13h - Vitrolles, salle Guy Obino] Forum de l’emploi et de la création d’entreprise. Une cinquantaine d’exposants seront réunis pour proposer plus de 800 emplois dans tous les secteurs d’activités et les métiers qui recrutent à Vitrolles et dans les alentours.

[10h - Aix-en-Provence, Cité du Livres] Les 6 et 7 novembre l’Arcade organise la troisième édition régionale du Forum national « Entreprendre dans la culture », initié par la ministère de la Culture. Deux jours pour obtenir des informations, conseils et expertises, quels que soient votre secteur d’activité (arts du spectacle, arts visuels, livre, industries créatives et numérique…) et votre structure juridique (association, Sarl, Scop…). L’occasion d’échanger aussi entre entrepreneurs, financeurs publics et privés, spécialistes de l’accompagnement, chercheurs, techniciens et élus de collectivités.

[10h - Marseille, place Félix-Baret] Inauguration des locaux de la Cress Paca, en présence de Christophe Castaner, porte-parole du gouvernement, secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de relations avec le Parlement, Denis Philippe, président de la chambre régionale des entreprises de l’ESS Paca, Marie-Martine Lips, présidente du Conseil national des chambres régionales de l’ESS et Renaud Muselier, président de la Région Paca.

[11h - Marseille] L’Agam présente les interventions de la délégation marseillaise qui se rendra à l’Eurométropole de Strasbourg, du 8 au 10 novembre, à l’occasion des 38e Rencontres des agences d’urbanisme. Le thème : l’Europe des lieux et des liens. En présence de Laure-Agnès Caradec, présidente de l’Agam et Xavier Mery, adjoint au maire de Marseille en charge de l’intégration et la lutte contre l’exclusion.

Mardi 7 novembre

[8h30 - 16h30 - Marseille, Palais de la Bourse] 3e Rencontres Business & Industrie « Bâtir l’industrie du futur », à l’initiative de la CCI Marseille Provence et de la TEAM Henri-Fabre. Cet événement réunira les acteurs des filières industrielles d’excellence du territoire : grands donneurs d’ordres, partenaires de rang 1, et une quarantaine de pmi du territoire. En encourageant la collaboration inter-filière, cette journée vise à sécuriser des compétences industrielles stratégiques sur le territoire nécessaire pour bâtir, ici, l’industrie du futur.

[9h - Marseille, Villa Méditerranée] 1ère édition des Journées des Agricultures Urbaines en Méditerranée ( du 7 au 9 novembre). L’événement réunira un collectif d’acteurs locaux impliqués dans l’agriculture urbaine, ainsi que les partenaires du projet transnational MADRE – Métropole et Agriculture Durable pour des Relations Équitables.

[9h30-16h30 - Aubagne, Centre de congrès Agora] 6e Biennale de l’Entreprise. Pour la première fois, et grâce à la configuration métropolitaine, la manifestation s’élargit aux entreprises implantées dans toutes les communes de l’est marseillais. Conçue comme un rendez-vous business, cette initiative est organisée pour permettre aux entreprises de se faire connaître, ainsi que leurs produits, services et savoirs-faire, gagner du temps grâce à des échanges concentrés sur une journée pour développer vos courants d’affaires.

[11 h - Marseille, Les Docks] La SNCF présente ses nouveaux dispositifs de prévention et de sécurité déployés dans la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur. En présence du directeur territorial Paca de SNCF réseau, Jacques Frossard. [12h-14h, Technopôle de l’Arbois] Présentation des nouvelles start-up CleanTech du Technopôle de l’Arbois.

[14h15 – Aix-en-Provence, Hôtel Renaissance] La Région présente le plan d’action 2018 destiné aux professionnels du tourisme.

Mercredi 8 novembre

[14h – 18h - Vitrolles, Médiathèque La Passerelle] Premier forum du service civique à Vitrolles. Le service civique est un dispositif qui s’adresse à tous les jeunes qui souhaitent réaliser une expérience d’engagement volontaire et citoyen pour l’intérêt général. L’objectif est de favoriser la mixité sociale et de renforcer la cohésion nationale.

[18h30 - Marseille, La Boate] Conférence et débat intitulé « Marseille et la Méditerranée », animé par le sociologue Jean Viard. La Méditérranée, Mare Nostrum, notre mer. Quel avenir pour cet espace unique par son histoire, son économie, sa démographie, ses religions, ses mythes ? Elle fut un des berceaux de la civilisation, elle est pour partie un champ de ruines, elle sera un point nodal, d’où tout pourra renaître – ou pas – au XXIème siècle. Jean Viard sociologue et auteur du récent « Quand la Méditerranée nous submerge » (Editions de l’Aube), interrogera cette actualité et ce futur immédiat.

Jeudi 9 novembre

[15h - 20h - Marseille, IFSI] 3e édition des Rendez-Vous des écos-entrepreneurs. Une demi-journée consacrée aux rencontres entre offreurs d’éco-solutions et entrepreneurs.

Vendredi 10 novembre

[18h30 - Marseille, Les Docks des Suds] Premier salon Antigaspi (du 10 au 12 novembre), c’est le premier salon en France. Grâce à des acteurs majeurs d’une transition écologique plus responsable, le grand public se sensibilise aux solutions anti-gaspillage de façon pédagogique et ludique à travers huit villages : innovation et digital, culinaire, recyclable, média, habitat et énergie et le village des enfants.