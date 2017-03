[Temps Forts] Notre sélection d’événements à Aix Marseille Provence du 6 au 10 mars

Lundi 6

[9h30, Marseille, Hôtel de Ville] Didier Parakian adjoint au maire délégué à l’Economie, aux relations avec le monde de l’entreprise et la prospective accueille une délégation chinoise composée d’une quinzaine de dignitaires dont la ministre conseillère aux affaires économiques et commerciale Yuanyuan Gao : objectif d’échanger sur la promotion et les investissements de Pekin et de développer des relations entre Marseille et la Chine

[12h, Marseille, Tour Méditerranée.] Club Ethic-Eco sur le thème : « Les impôts sont-ils éthique ? Comment décrypter les propositions au cœur de la présidentielle ? » Avec Jean-Pierre Cossin, conseiller maître à la cour des comptes, professeur associé à l’Université de Paris 12, Alain Trannoy, économiste, Aix Marseille Economic School, Auteur du livre « Il faut une révolution fiscale – qu’en pensent les économistes ? », édition Eyrolles.

Mardi 7

[9h45, Six-Fours, port pour les Embiez.] 1er départ du bateau pour les îles Paul Ricard et la journée de recrutement des saisonniers. 200 postes à pourvoir.

[11h45, Aix-en-Provence.] Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée. « 12-14 de l’Arbois » spécial création d’entreprise. Au programme : présentation du Startup Weekend, 1er mouvement mondial dédié à la création de start-up avec Pierre Broca et Tiphaine Pitoiset, Pays d’Aix Développement et ses dispositifs d’aide à la création et au développement des entreprises innovantes avec Isabelle Corbin, directrice de, Pays d’Aix Développement, l’Institut Régional pour la Création et le développement des Entreprises (IRCE) et ses programmes d’accompagnement et la formation des entrepreneurs avec Annabelle Lopez et Alix Bibole et le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) et le dispositif Ardan d’aide à l’embauche avec Florence Hernadez, chargée de mission, CNAM Entrepreneur.

> Inscription par mail : ogosso@arbois-med.com

[20h, Marseille, Parc Chanot] Meeting de Benoît Hamon dans le cadre de la campagne des présidentielles.

Mercredi 8

[9h, Marseille, Pharo.] Dans le cadre de la Journée de la Femme, petit déjeuner sur le thème : « Innover et entreprendre se conjuguent aussi au féminin ». A cette occasion, Virginie de Barnier, directrice de l’IAE Aix-Marseille prendra la parole. En effet, l’IAE Aix-Marseille est un pionnier particulièrement actif de la parité homme-femme dans l’univers de l’enseignement supérieur du management. Depuis trois ans, l’Établissement a pris plusieurs initiatives pour féminiser ses trois instances de gouvernance : Conseil d’administration, Comité de Direction, Comité Exécutif.

[11h, Marseille, Le Balthazar.] Jean-Michel Foucque directeur général de Prado Epargne – AG2R La Mondiale et Michel Collomp du Lions Club Région de Marseille présentent la première édition des « Enchères du Cœur » organisée à Marseille.

Jeudi 9

[8h30, Marseille, Cepac.] Séminaire organisé par Finances et Conseils Méditerranée. Fin du tout pétrole : quel avenir pour l’économie algérienne ? Les nouvelles perspectives pour les PME de Paca. Séminaire prospectif dirigeant gratuit. Avec Jean Ticory, secrétaire général, Caisse d’épargne Cepac, Francis Papazian, président de Finances & Conseil Méditerranée Jean-Pierre de Bono, président du Cadefa Club d’affaires pour le développement des entreprises françaises en Algérie., Raouf Boucekkine, économiste, Professeur des universités, Greqam et Amse, membre senior de l’Institut universitaire de France (IUF), directeur de l’Imera, Nasreddine Boukhari, expert-comptable et commissaire aux comptes en Algérie, Me Nasr-Eddine Lezzar, avocat à Alger, Laurent Gonzalez, responsable marché entreprises, direction des marchés de l’économie régionale Cepac. Atelier animé par Christian Apothéloz, délégué général, Finances et Conseil Méditerranée.

[17h, Marseille, Mucem.] Soirée d’Ouverture du temps forts consacré à la Palestine.

[17h30, Martigues, Hôtel de ville.] Lancement du Forum santé (jusqu’au 10 mars) destiné aux entreprises, habitants, représentants des salariés, professionnels de santé du Pays de Martigues et, plus largement, du bassin de vie et d’emploi de l’ouest de l’Etang de Berre. Action prioritaire du plan d’action du Contrat local de santé du Pays de Martigues, signé le 20 février 2015 entre le Pays de Martigues, l’État, l’Agence régionale de santé et le Centre Hospitalier de Martigues, le 1 er forum santé-travail du Pays de Martigues des 9 et 10 mars 2017 vise à valoriser une dynamique de territoire et les initiatives favorables à la prévention des risques en santé-travail et à la solidarité à l’égard des malades, toutes deux piliers d’un développement économique durable. Gratuit, sur inscription : rsoeb@wanadoo.fr

[18h, Marseille, Palais des Congrès.] Lancement du mouvement 86400-now avec la participation de Pierre Rabhi. Qu’est-ce- que 86400-now ? Parce que nous sommes face à des défis majeurs, économique, social, écologique, humain, chacun ressent le besoin de faire changer les choses. La première soirée 86400-now rassemble des acteurs reconnus de la société civile : chef d’entreprise, psychologue, chercheur, instructrice, ingénieur qui offriront des conférences inspirantes en faveur du changement et feront émerger les nouvelles perspectives pour tous ceux qui aspirent à co-créer consciemment l’avenir. Pierre Rabhi sera invité d’honneur. Les conférences alterneront avec des moments d’interaction et des pauses méditatives auxquels participera le public afin de créer un maximum d’intelligence collective. Les intervenants : Pierre Rabhi, Simon-Quê Gomis, Isabelle Peloux, Nathan Stern, Mohand Sidi Said, Caroline Rigiel, Romain Cristofini, Jeanne Siaud Facchin, Olivier Cueille, Jean-François Noubel. Les réseaux partenaires : Petit Bambou, Colibris, Fédération Nationale de Méditation et Mindfulness. > Pour en savoir plus : www.86400-now.com

[19h, Marseille, Galerie Pluskwa.] Pour sa première exposition de l’année, La Galerie David Pluskwa Art Contemporain accueille dans son espace de la rue Grignan un solo show de Jef Aérosol, pochoiriste de renom, intitulé « People & Things ».