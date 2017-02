[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du 6 au 10 février

Lundi 6

[8h30, Marseille, Hôtel de ville] Conseil municipal.

[10h, Aix, Hôtel de Châteaurenard] Présentation de la programmation des expositions estivales dans les musées aixois.

[11h, Le Castellet, circuit Paul Ricard] Conférence de presse de Christian Estrosi, Président de la Région Provence-Alpes- Côte d’Azur à l’occasion de l’installation du Groupement d’Intérêt Public « Grand-Prix de France – le Castellet ». En présence de Jean-Claude Gaudin, président de la Métropole Aix-Marseille Provence, Maire de Marseille, vice-président du Sénat Hubert Falco, sénateur-maire de Toulon, Président de Toulon Provence Méditerranée Marc Giraud, président du conseil départemental du Var Nicole Boisis, Maire du Castellet Ferdinand Bernhard, président de la Communauté d’Agglomération Sud Sainte-Baume Jacques Bianchi, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Var Nicolas Deschaux, président de la Fédération Française du Sport Automobile (FFSA) Stéphane Clair, directeur général du Circuit Paul Ricard.

[15h30, Martigues, Maison du tourisme] Gaby Charroux, maire de Martigues, président du Pays de Martigues présente la structuration de la candidature de l’Étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco.

http://www.candidature-etangdeberre.org

Mardi 7

[10h15, Marseille, Théâtre de la Minoterie] Sous l’égide du Club de l’Immobilier, la Métropole Aix Marseille Provence, la Chambre de Commerce Marseille-Provence, GRDF, RTE et le collectif Ecowatt signent un accord à l’issue des 3èmes Assises de la transition énergétique.

[11h, Fos, Hôtel de ville] Présentation du plan de déploiement de la fibre optique avec Orange

[11h45, Aix, salle de conférence du Forum Technopôle Arbois Méditerranée.] Edition 12-14 de l’Arbois spécial « retour du CES » avec Stéphane Soto, Directeur Général d’Aix-Marseille French Tech, Pascal Nuti et Saadi Brahmi, co-fondateurs de Solable, pour « LaDouche », premier chauffe-eau thermocyclique, récompensée au CES Innovation Awards 2017, Julien Tournier, fondateur de Sonora Labs, pour la box « Lola », premier datacenter à domicile, sécurisé et écologique, Damien et Arthur Catani, co-fondateurs de Goalmap, pour l’appli éponyme, nouveau coach digital.

[13h30, Le Tholonet, Siège du Canal de Provence] La Société du Canal de Provence et Fruition Sciences, organisent la conférence du Millésime Provence 2016.

[18h30, Port de Bouc] Dans le cadre des campagne présidentielle et législatives, le Parti communiste organise sa première rencontre nationale dans les Bouches-du-Rhône, mardi 7 février à 18h30, à Port-de-Bouc. Participeront, entre autres, à cette table-ronde : Pierre Laurent, Bernard Thibaut, Patricia Fernandez-Pédinielli, Gaby Charroux, Pierre Dharréville…

[19h, Marseille, Coworkin Vieux-Port] Language Apéro. Rencontres professionnelles pour échanger autour d’un verre et en anglais.

Mercredi 8

[11h, Marseille, Cité des métiers.] Présentation de Mét@for, outil régional du lien entre les métiers et les formations. Les vendeurs de la région ont suivi quelles formations ? Quels métiers pour les diplômés en communication ? Qui se forme dans le bâtiment ?… Pour répondre à toutes les questions du lien entre formation et emploi, l’Observatoire régional des métiers (ORM) a conçu et développé le premier et le seul outil en France de mesure de l’intensité de ce lien, pour chaque filière et pour chaque métier, en présence de Mario Barsamian, vice-président de l’Observatoire régional des métiers et président du réseau des Carif-Oref et de Céline Gasquet, directrice de l’ORM.

[17h, Aix, Faculté, Amphithéâtre Portalis.] Cérémonie de remise des prix de la faculté de droit et de science politique. 200 étudiants primés. Le président d’Amu Yvon Berland et le Doyen Philippe Bonfils ouvriront la séance. Jean-Paul Costa, invité d’honneur, fera une allocution sur le thème « la Cour européenne des droits de l’homme et le droit français ». > 3 avenue Robert Schuman – 13 628 Aix-en-Provence

Jeudi 9

[9h30, Marseille, Les Docks] Jacques Frossard, directeur territorial de SNCF Réseau fait le point sur l’activité de son entreprise.

[11h, Marseille, Radisson Blu] Présentation du développement de l’activité d’EasyJet à l’Aéroport de Marseille Provence et lancement de nouvelles destinations en présence de François Bacchetta, le directeur général d’Easy Jet en France et de Pierre Régis, président du directoire de l’Aéroport de Marseille Provence.

[18h, Marseille, Le Silo] L’événement « Millésimes » initié par la Chambre d’Agriculture des Bouches-du-Rhône avec le soutien du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône rassemble un échantillonnage exceptionnel des vins produits en 2016.

Vendredi 10

[10h, Aix-en-Provence, IEP] Le Bureau d’information du Parlement européen à Marseille, qui couvre toute la circonscription du Sud-Est organise un débat-citoyen à mi-mandat en présence des députées européennes suivantes Sylvie Goulard, Alliance des Démocrates et des Libéraux pour l’Europe, Sylvie Guillaume, Alliance progressiste des socialistes et démocrates du Parlement européen et Marie-Christine Vergiat, Groupe confédéral de la gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique. Ce débat s’articulera autour des deux thématiques qui ressortent de la dernière enquête d’octobre 2016 sur la perception qu’ont les Européens du Parlement européen et des réponses données par les Français : Vers une Europe plus sociale et solidaire ? Quelle Europe pour les citoyens face aux changements ? > Sciences Po Aix – 25, rue Gaston de Saporta – 13625 Aix-en-Provence – Plan d’accès – Parking Pasteur