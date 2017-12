Chaque lundi retrouvez l’agenda Temps Forts, notre sélection d’événements à suivre dans la métropole.

Lundi 4 décembre

[9h30 – Port de Marseille] Inauguration de la Forme 10, la plus grande cale sèche de Méditerranée, en présence de la ministre des transports, Elisabeth Borne.

[19h30 – Marseille, Palais de la Bourse] Assemblée générale constitutive de l’association AFRICAlink. Lors de cette assemblée générale, le projet associatif, sa gouvernance, et les prochaines actions menées seront présentées en présence des membres de l’association, et avec les interventions des représentants de la CCI Marseille Provence et de la Métropole Aix-Marseille-Provence, de la présidence élue d’AFRICAlink, et les témoignages de membres de l’association ivoiriens et marocains.

Mardi 5

[9h30 – Aix-en-Provence, au Carré d’Aix] Forum Entreprendre en Pays d’Aix. Au programme quatre pôles pour s’informer (s’implanter en Pays d’Aix, trouver son financement, se faire accompagner, maîtriser la réglementation), quatre ateliers pour découvrir l’économie du territoire, créer dans les services à la personne, créer dans le BTP et enfin l’économie sociale et solidaire et le monde associatif.

[9h30 – Aubagne, Centre Agora, zone des Paluds] Tour d’horizon des 15 projets en cours en Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le domaine de l’économie circulaire dans les parcs d’activités. Sur 60 projets d’écologie industrielle et territoriale lancés dans les parcs d’activités en France, 15 sont développés en Paca. L’Agence régionale pour l’environnement (Arpe) Paca fait le point sur ces projets et leurs premiers résultats, notamment pour 40 entreprises installées sur le territoire du Pays d’Aubagne.

[12h – Aix-en-Provence, Technopôle de l’Arbois] Retour sur les actions 2017 menées par le Technopole de l’Arbois. Il sera notamment question des sujets de développement et d’aménagement du Technopôle via Aix Marseille French Tech.

[12h45 – Sophia-Antipolis, Amadeus] Remise des prix du concours PME Innovantes du Numérique Paca 2017, en présence de Caroline Pozmentier, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur déléguée aux relations internationales. Seront décernés cinq prix dans les domaines stratégiques couverts par le Pôle de compétitivité SCS (Solutions communicantes sécurisées) : « Data Science », « Cybersécurité », « Véhicule Intelligent », « Industrie du Futur » et « Microelectronique pour l’IoT ». Une remise de prix qui intervient à l’occasion d’une journée découverte, organisée par le Pôle SCS, du véhicule intelligent, connecté et autonome de demain, ses enjeux technologiques et ses opportunités pour l’écosystème numérique en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

[17h - Marseille, La Coque] A l’occasion du grand prix régional du data-journalisme « Hack the news », organisé par Gomet’ et 2h60, avec le soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, une conférence-débat est organisée à La Coque sur le thème: les nouveaux métiers issus du développement des données.

[18h – Marseille, World Trade Center] 6e édition de la créative entreprise network (CEN). Une soirée annuelle de promotion des industries créatives et numériques de la région Paca qui inaugure le FIFTI. Ce rendez-vous rassemble les professionnels de la création numérique ainsi que les membres et partenaires du réseau PRIMI. Tout au long de la soirée, vous aurez l’occasion de découvrir un showroom présentant les produits et solutions numériques les plus innovants du territoire: drones, intelligence artificielle, réalités virtuelle et augmentée…

[18h – Aubagne, salle Ambroise-Croizat] Le maire d’Aubagne, Gérard Gazay et Vincent Rusconi, adjoint délégué à la prévention et à la sécurité présentent l’appel à projets 2018 du contrat de ville 2015-2020.

[18h30 – Aubagne, Espace des Libértés] 13ème édition des Trophées RSE Paca. Les Trophées RSE Paca visent à récompenser les entreprises de la région qui produisent des richesses en respectant l’homme, l’environnement, le territoire et les parties prenantes. Des bonnes pratiques intéressantes et originales à partager, des lauréats, humainement captivés et captivant sont à découvrir au fil de cette soirée. Pour l’occasion, en plus des partenaires institutionnels, entrepreneuriaux, syndicaux Marc Lassus, fondateur de Gemplus (crée en 2000 et qu’il a laissé avec 9000 personnes pour un CA de 1,2 milliards d’euros) qui revient avec une nouvelle entreprise Watenergy, créateur d’emploi et d’espoir pour la planète.

Mercredi 6

[11h – Marseille, Euroméditerranée] Nexity posera la première pierre de la résidence 02 Parcs, située 4 rue du Marché dans le 15è arrondissement de Marseille, au coeur d’Euroméditerranée 2, en présence de Laure-Agnès Caradec, présidente d’Euroméditerranée, Samia Ghali, sénatrice des Bouches-du-Rhône et Roger Ruze, maire des 15e et 16e arrondissement de Marseille. O2 Parcs, imaginé par l’architecte Roland Carta, est un programme mixte constitué de deux bâtiments, un immeuble de 53 logements en accession et un second, de bureaux, qui sera réalisé dans un deuxième temps.

Jeudi 7

[9h45 – Rousset, site ST Rousset] Inauguration du COOLab (Connected Objects Open Lab), de STMicroelectronics Rousset (190, avenue Célestin Coq), un laboratoire de fabrication numérique et espace de créativité. Il sera inauguré en présence des écoles d’ingénieurs partenaires de la région ainsi que du L.A.B. d’Aix-en-Provence.

[12h45 – Aubagne, Hôpital privé La Casamance] L’hôpital de La Casamance vient tout juste de se doter du robot Da Vinci (3e génération) pour des interventions chirurgicales mini-invasives. La structure organise une journée d’initiation à cet équipement auprès de ces équipes mais aussi à la presse.

[14h – Marseille, Hôtel du Département] Assemblée plénière sur le thème de la laïcité et des valeurs de la République, avec Pierre Dantin, professeur des Universités, vice-doyen de la faculté des sports et Alain Cabras, directeur d’Artenis Marseille.

[18h30 – Marseille, La Coque] L’incubateur Belle de Mai présente les avant-premières du numérique ; une réunion annuelle qui permet à chacun de découvrir des produits et services numériques innovants juste avant leur mise sur le marché ou sortie publique. Cette année, l’Incubateur Belle de Mai présentera cinq start up.

Vendredi 8

[11h30 – Marseille, Espace Bargemon) Conférence de presse « Ambition centre-ville ».