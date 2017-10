[Temps forts] Notre sélection d’événements du 31 octobre au 3 novembre

Lundi 30 octobre

[18h, Marseille Hangar J1] Vernissage de l’exposition « Le Monde tel qu’il va ! ».

Mardi 31

[18 h- Marseille, Hôtel de ville] Signature d’une charte de soutien à l’économie de proximité, en partenariat avec la chambre de Métiers et de l’artisanat de la Région PACA. La ville de Marseille et la Chambre des métiers et de l’artisanat signent une Charte de soutien à l’économie de proximité comme de nombreuses villes de la région. Soucieuse du développement économique du tertiaire, la ville de Marseille s’est engagée depuis de nombreuses années à adopter une politique affirmée en faveur des entreprises artisanales situées sur son territoire.

Mercredi 1er novembre

[J1 - Marseille] A partir du 1er novembre et jusqu’au 7 janvier 2018, l’association MJ1* et les Rencontres de la Photographie d’Arles prolongent l’été avec, pour la première fois à Marseille, le meilleur des expositions de l’édition 2017 des Rencontres d’Arles. Dans une scénographie inédite, « Le Monde tel qu’il va ! » – huit grandes expositions de photographes internationaux qui s’interrogent sur l’état du monde – va investir les 4000 m2 du J1, haut lieu de l’histoire maritime marseillaise et fer de lance de MP2013.

Jeudi 2

[9h - 13 h - Marseille, Ecole de la seconde Chance] La 11eme édition du Forum de l’Emploi Nord ZFU se tiendra à l’Ecole de la Seconde Chance. Plus de 2 000 personnes sont attendues pour 500 emplois proposés. [15h, Marseille,Megastore Orange] Nathalie Clere, directrice d’Orange lance le service Orange Bank. [17h, Aix, thecamp.] La Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur encourage ses entreprises artisanales à innover, concevoir et produire autrement. Avec l’émergence des nouvelles technologies et face aux évolutions brutales de notre société, elles doivent apprendre à se différencier et à proposer régulièrement de nouveaux produits, services, au plus proche des besoins et de l’usage de leurs clients. Le Design intervient comme une réponse face à cette nécessité. A ce titre, Jean-Pierre Galvez le président de la Chambre de métiers et de l’artisanat de région Provence-Alpes-Côte d’Azur a le plaisir de vous convier à la seconde conférence régionale « Artisans tous designers à thecamp. Près de 200 chefs d’entreprises artisanales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont confirmé leur présence à cette manifestation. Au programme : Paroles d’experts, échanges sur les apports du design, témoignages d’entreprises, présentation du plan d’actions conduit par la CMAR PACA pour ses entreprises en matière d’innovation et enfin visite de thecamp.

Vendredi 3

[18 heures - Marseille, Palais du Pharo] 43e édition du Festival Aquatic : Le monde de l’image sous-marine sort la tête de l’eau. Du 3 au 4 novembre, Marseille accueille la 43e édition du festival Aquatic sur le monde de l’image sous-marine. Les visiteurs pourront découvrir l’environnement marin et aquatique pour proposer une vision élargie de ce monde à travers une sélection de films, de photographies et de visuels appuyés de conférences et de rencontres inédites.