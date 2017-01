[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 30 janvier au 3 février 2017

Lundi 30 janvier

[8h30, Miramas, salle des fêtes.] Début du job dating organisé par Pôle Emploi pour le recrutement de 600 postes au village de marques McArthurGlen de Miramas.

[18h, Fos-surMer, Hôtel de ville] Réunion publique. Présentation du projet de démonstrateur « Power to Gas » Jupiter 1000 de GRT Gaz.

[18h,Aix, Carrefour de l’innovation et du numérique] Rencontre avec les entreprises accompagnées par Provence Pionnières.

[19h, Marseille, Orange Vélodrome] Le diner des chefs au profit des Restos du Coeur (lire aussi p3)



Mardi 31

[11h, Marseille, J4.] Visite du chantier de la digue du J4 organisée par Euroméditerranée en présence de Laure-Agnès Caradec, la présidente.

[11h, Marseille, SCP Prieur, Stuckey et Associés.] Danièle Prieur présidente d’Altafemina fait le point avec la presse sur le développement d’ Altafemina, notamment le programme d’actions 2017. Né à Marseille, Altafemina lance trois nouvelles délégations permanentes à Aix en Provence, Arles et Nice.

[12h, Aix, Le Forum] Déjeuner débat organisé parle Gepa. « Bien dans sa peau, bien dans sa boîte » : les différents aspects de notre vie sont interconnectés, nécessité d’adopter une vision décloisonnée. L’art de se fixer des objectifs : travailler mieux plutôt que travailler plus, prendre le contrôle du flux d’activités, structurer son emploi du temps. Intervenant : Damien Catani, co-fondateur de Goal Map. > Le Forum- 135, rue Albert Einstein – 13858 Aix-en-Provence cedex 3.

[ 19h, Aix Les Oblats.] Vœux de la Jeune chambre économique > 56 Cours Mirabeau

Mercredi 1er

[9h, Marseille, EMD] 7es Rencontres Économie Emploi Formation sur le thème « Mieux connaître les entreprises et leurs besoins : du diagnostic à l’action publique », manifestation est co-organisée par l’Insee, le Laboratoire d’économie et de sociologie (Lest), l’Observatoire régional des métiers (ORM) et la Direccte.

[16h, Marseille, Plateforme régionale du logement adapté] Pierre Fournon, directeur territorial du groupe SNI et directeur général du Nouveau Logis Provençal, et Armand Benichou président de HandiToit Provence signent la convention de partenariat entre le Nouveau Logis Provençal et HandiToit Provence.

Jeudi 2

[10h, Marseille, Hôtel de Région] Christian Estrosi Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en compagnie de Philippe Tabarot, Vice-Président en charge des transports, de l’intermodalité et des déplacements, Maxime Tommasini, conseiller régional, Président de la commission Transports, infrastructures, aménagement du territoire et ports, participent à la conférence plénière des Assises régionales des transports.

[11h, Marseille, EJCAM] 7ème édition de la « Com’ à l’honneur » organisée par les étudiants de l’école de journalisme et de communication de Marseille avec une conférence sur le thème : « Réinventer les relations presse à l’heure du web 2.0. » En présence deNicolas Goyet, responsable éditorial de Laprovence.com, Sébastien Madau, rédacteur en chef de La Marseillaise, Charlène Grimaud, responsable du service presse de la Ville de Marseille, Marie-Claude Zitrone, attachée de presse de MCM Press Agency et Jean-François Eyraud, directeur de Gomet’ Media. > 21 Rue Virgile Marron, 13005 Marseille.

[12h30, Marseille, Espace Bargemon.] Déjeuner de presse de la Ville de Marseille organisé en prélude au conseil municipal du lundi 6 février 2017 à 8h30.

[18h, Marseille, Hotel du département] Une première dans la métropole, l’organisation de la première édition de « Clause up ! » les trophées de la clause sociale ou comment transformer la commande publique et privée en emplois, via les clauses sociales. Remise des trophées aux entreprises et donneurs d’ordre les plus engagés le 2 février, en présence d’élus de la métropole et d’entreprises.

[18h30, Martigues, maison du tourisme.] À l’occasion de la journée mondiale des zones humides 2017 et dans la continuité de la candidature de l’Étang de Berre au patrimoine mondial de l’Unesco, la Ville de Martigues organise, conjointement avec le Pays de Martigues le Pôle-relais lagunes méditerranéennes, la Dréal Paca, et la Ville de Martigues, une soirée dédiée aux paysages de l’Étang de Berre.

Vendredi 3

[10h30, Aix-en-Provence, Hôtel de Ville] Conseil municipal.

[19h30, Marseille, Le parking] Soirée Marseille is amazing avec le lancement du bureau marseillais de KissKissBankbank en présence de Fanny Havas sa responsable et Adrien Aumont, le co-fondateur du spécialiste du finalement participatif.