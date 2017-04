[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements du 3 au 7 avril 2017

Lundi 3

[8h30, Marseille, Hôtel de ville.] Au Conseil municipal, plus de 250 délibérations inscrites à l’ordre du jour, dont le budget primitif 2017, Marseille capitale européenne du Sport 2017.

[20h30, Aix-en-Provence, Fondation Vasarely.] Dans le cadre des Soirées Montgrand, le PS des Bouches-du-Rhône organise un débat participatif : Le cerveau connecté 4.0 peut-il se passer de l’homme ? Avec Jean-David Ciot, député des Bouches-du-Rhône et maire du Puy-St-Réparade, Markus Gabriel, philosophe et Nicolas Romain, P-DG d’Iconik.

Live sur youtube

Mardi 4

[9h, Marseille, Villa Méditerranée] À l’occasion de la présentation du nouveau Code des investissements et du climat des affaires en Tunisie, une rencontre est organisée entre entreprises tunisiennes et entreprise régionales de Marseille Provence. Quelles nouvelles opportunités pour les entreprises de Marseille Paca ? Présentation des coopérations locales avec les entreprises tunisiennes. Avec Naceur Essid, consul général de Tunisie à Marseille. En présence Zohra Driss, présidente du comité des chefs d’entreprise Tunisie-France de l’UTICA et d’une dizaine de dirigeants d’entreprises tunisiens. Deux entreprises de PACA, Vectorys (transports) et Framatech (électronique) détailleront leur expérience tunisienne. La rencontre est organisée par le consulat général de Tunisie à Marseille, l’Uccab, Finances & Conseil Méditerranée et Ocemo, en partenariat avec l’Utica, le Fipa Tunisia, la chambre française de commerce et d’industrie de Tunis, CCI International Provence Alpes Côte d’Azur, l’Avitem, la Villa Méditerranée, l’Apex, Anima Investment Network et les entreprises Framatech et Vectorys.

[11h45, Marseille, Technopôle de l'environnement Arbois-Méditerranée] Comment financer sa start-up ? Afin de financer ses premiers développements, puis d’accélérer sa croissance, la recherche d’investisseurs est une étape clé dans la réussite d’une start-up. Ce « 12-14 de l’Arbois » vise à présenter quatre acteurs majeurs du financement de l’innovation, de l’entreprise et leurs différents dispositifs. Avec Carole Loget, chargée d’affaires innovation de BPIfrance, Mathieu Goudot, directeur d’Investissement associé de Demeter-Emertec, société capital-investissement dans les secteurs de la transition énergétique et de l’environnement, Remy de Tonnac, venture partner France d’ETF Partners (environmental technologies fund), société de capital-investissement CleanTech) et Valérie Roché-Melin, secrétaire général de Paca Investissement, fonds de co-investissement de la région Paca.

> Inscription par mail : ogosso@arbois-med.com

[13h30, Marseille, Air Paca] Sensibilisation des enfants à la qualité de l’air dans les Bouches-du-Rhône. Air Paca organise une formation d’intervenants gratuite à la qualité de l’air et à l’utilisation du programme pédagogique L’Air et Moi.

[19h, Marseille, Villa Méditerranée.] Dans le cadre du cycle gouvernance et transformations structurelles en Méditerranée, la Villa Méditerranée propose une conférence de Fatma Oussedik pour « Comprendre les mutations sociales en Algérie ».

Mercredi 5

[10h, Rognac, Centre municipal Batiget] Les Rencontres de l’emploi et de l’entreprise avec des centaines d’offres d’emploi proposées par Toyota, Veolia, CIRFA Marine, Armée de l’air, UPE 13, Athena Formation Conseil, LS Développement, Le tri postal, Oxyviva, McArthurGlen Provence.

[16h30, Marignane, Airbus Helicopters] Lancement du 26e concours «Un des Meilleurs Ouvriers de France»

[18h, Martigues, Maison de Carro] Présentation du projet d’aménagement et de développement durable, des orientations d’aménagement et du projet d’évolution de la forme urbaine de Martigues

[18h30, Marseille, Mucem] Rencontres de la retraite organisées par Agipi (association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire d’Axa). En présence du sociologue Serge Guérin et de l’économiste Pierre Sabatier.

[19h, Marseille, Orange Vélodrome] Afin d’optimiser tant leurs bénéfices que la qualité d’accueil des visiteurs, la CCI Marseille Provence, en partenariat avec la Ville de Marseille, l’Office de tourisme et des congrès, et Orange Vélodrome, invite les commerçants, hôteliers et restaurateurs pour leur présenter les prochains temps forts de la capitale européenne du sport et les dispositifs mis en place à l’occasion des grands événements de la programmation. Avec les interventions de Nicole Richard-Verspieren, vice-présidente de la CCIMP déléguée au commerce, de l’adjoint au Maire de Marseille délégué aux sports, Richard Mirron, et en présence de Frédérick Bousquet, conseiller municipal délégué à la candidature à la capitale européenne du sport.

Jeudi 6

[9h30, Marseille, Site Amu St Charles] Aix Marseille Université organise le concours « DD en TRANS’ » ou comment le développement durable est interdisciplinaire. 22 projets vont concourir toute la journée avec des animations.

[11h, Gardanne, Campus Georges Charpak] Optitec est partenaire des 5e rencontres PME-grandes écoles d’ingénieurs en Paca organisées conjointement par les Mines de Gardanne, Centrale Marseille et l’Ensam d’Aix-en-Provence.

[11h, Pertuis, pépinière d’entreprises.] Inauguration de « l’extension de la pépinière d’entreprises innovantes de pertuis ». 1 000 m² de bureaux et ateliers, plus de 50 personnes hébergées.

[11h, Marseille, Palais des congrès.] Catherine Casadei, directrice générale déléguée de la Safim et son équipe présentent les premiers ingrédients de la 93e édition : thématique 2017, positionnement, ambition et programmation.

[18h, Marseille, CNRS.] Conférence de Michel Peraldi, directeur de recherche CNRS à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (EHESS/CNRS/Inserm/Université Paris-Nord), est l’auteur de deux ouvrages, issus de ses travaux sur la cité phocéenne, Gouverner Marseille et Sociologie de Marseille, dont les thèmes et questions seront abordés lors de cette conférence.

Vendredi 7

[9h30. Marseille UPE 13.] Johan Bencivenga, président de l’UPE 13 et Sébastien Didier, vice-président en charge de l’économie, et les fédérations professionnelles présentent les propositions des entrepreneurs issues de la grande consultation lancée par l’UPE 13 sur les Bouches-du-Rhône. Intitulées « 13 puissance 4 », ces priorités du monde économique portent sur 4 axes forts : un territoire d’échanges, un territoire de savoirs, un territoire tech, un territoire compétitif. Les fédérations professionnelles présenteront également à cette occasion leurs mesures phares pour le territoire et son économie.