[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 28 février au vendredi 2 mars

Lundi 27

[11h, Marseille, Musée de Château-Gombert] Christophe Masse (PS), conseiller départemental conseiller municipal et métropolitain de Marseille organise un point presse.

[11h, Martigues, Halle de Martigues] Présentation du salon 100% Nature qui se déroule du 3 au 5 mars 2017.

[18h, Marseille, Mairie de Fos] Séance du Conseil a lieu en mairie, salle du conseil municipal.

[19h, Marseille, Make It Marseille] Soirée organisée par le Club Provence Communication. « Com’ qui, Com’ quoi, Com’ment ? 4 métiers, 4 personnalités, 4 compétences, 4 façons de « faire de la com »… Les métiers de la Com’ quoiAvec Vincent et Emmanuelle Roy de Make It Marseille- le lieu des « makers », Sandra Rigal Vadell de Tedx Canebière et Sarah Devos de SOS Méditerrannée.

> 108 rue Breteuil 13006 Marseille.

Mardi 28

[9h30, Vitrolles, Croisement de l’avenue Padovani et de l’avenue Constant] Début de la visite officielle d’Hélène Geoffroy, secrétaire d’État auprès du Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, chargée de la Ville.



[11h, Marseille, Le Carburateur] Signature d’un partenariat entre la Chambre de métiers et de l’artisanat Paca et Le Carburateur.

> 211 Chemin de la Madrague Ville, 13015 Marseille

Mercredi 1er mars

[9h, Les Pennes-Mirabeau, La grande colle est] Ouverture d’une plateforme de tri des déchets pour les végétaux. Du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 et les dimanches et jours fériés de 9h00 à 12h00. Sur un vaste espace dédié, les usagers peuvent déposer leurs déchets végétaux qui sont ensuite transportés vers les filières de valorisation.

[13h, Marseille, Faculté de gestion] Le site Aix-Marseille-Provence-Méditerranée organise son Business Game….Un jeu by night ! L’objectif du jeu : faire gérer des entreprises virtuelles concurrentes par des étudiants issus des différentes universités et écoles du site académique AMPM* : Aix-Marseille Université, Université d’Avignon, Université de Toulon, Centrale Marseille et Sciences Po Aix. > Faculté d’économie et de gestion – 14 avenue Jules Ferry – Aix-en-Provence.

[17h30, Marseille, Hôtel Radisson Vieux-Port Marseille] Présentation du Meeting Open Méditerranée, 2ème étape du FFN Golden Tour 2017 « Camille Muffat », se déroule les vendredi 3, samedi 4 et dimanche 5 mars prochains au Cercle des Nageurs de Marseille. Organisée par la Ligue Paca Natation, cette compétition de natation internationale réunit un plateau exceptionnel de 400 nageurs provenant de 20 nations.

[18h30, Aix-en-Provence, Izitek] Dans le cadre de son club affaires, le Gepa vous convie à une soirée conférence sur le thème « L’impression du futur ». Intervenants : la société Izitek, Art Impulse

> 20, rue Topaze ZI Les jalassières. 13510 Eguilles

Jeudi 2

[9h, Marseille, Hôtel du Département] Journée sur la place des femmes dans la société : Promouvoir l’égalité femme homme, un enjeu pour l’avenir …

[9h, Marseille, Palais de la Bourse] A l’occasion de la publication du tableau de bord de la compétitivité métropolitaine – 4e trimestre 2016, la CCI Marseille Provence et l’UPE 13 organisent le jeudi 2 mars à 9h au Palais de la Bourse une conférence de perspectives économiques suivie d’un débat « Emploi : l’entreprise prend la main ». En présence de Maurice Wolff, vice-président de la CCI Marseille Provence, et Sébastien Didier, vice-président de l’UPE 13, avec l’économiste Jean-Marc Daniel, professeur à l’ESCP Europe, et en présence de nombreux entrepreneurs.

[11h, Marseille, Dock des suds] Présentation de la 13ème édition de Babel Med Music du 16 au 18 mars.

[18h30, Marseille, Palais du Pharo] Jean-Claude Gaudin Maire de Marseille et président de la Métropole Aix-Marseille-Provence participe à la cérémonie de remise des insignes de chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur à l’architecte Corinne Vezzoni, par Françoise Dignat-Georges, doyenne de la Faculté de Médecine de Marseille.

Vendredi 3

[11h00, Marseille, Hôtel de ville] Dominique Tian, adjoint au maire, délégué à la Politique municipale en faveur de l’emploi, aux Déplacements et aux Transports urbains présente le bilan 2016 et les perspectives 2017 d’Initiative Marseille Métropole.

[16h45, Marseille, Villa Méditerranée] Le Greco, association régionale Provence des grandes écoles (Centrale Supelec, Ecole Polytechnique, Ecole Navale, Essec, HEC, Sciences-Po, Uniagro) fête ses 50 ans d’existence et à cette occasion dévoile sa stratégie pour les années à venir. Ce réseau d’influence vise à tisser des liens professionnels toujours plus denses (et également amicaux) entre ses membres, occupant des fonctions importantes dans le tissu économique local. Le Greco a l’objectif d’élargir et accélérer le développement de nos entreprises et ainsi dynamiser et valoriser notre région. Plus de détails à suivre sur Gomet’.