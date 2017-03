[Temps Forts] Agenda : notre sélection d’événements métropolitains du 20 au 25 mars

Lundi 20

[9h, Aubagne, Espace des Libertés] Ouverture aux festivaliers à l’Espace des Libertés de l’accueil du Festival International du Film d’Aubaine (Fifa), 18ème édition. 20h. Ouverture avec la projection de Captain Fantastic de Matt Ross.

[10h, Salon-de-Provence, Conseil de territoire] Bilan des actions emploi 2016 et annonce du plan d’actions 2017 en présence de Nicolas Isnard, président du Territoire du Pays Salonais, de Martial Alvarez, VP de la Métropole Aix Marseille Provence délégué à l’emploi, des présidents des missions locales Didier Khelfa et Serge Andréoni et du directeur de Pôle emploi.

[11h00, Marseille, Esplanade Ganay.] Cérémonie de fin de chantier du bassin Ganay en présence de Jean-Claude Gaudin. Le service d’assainissement Marseille Métropole (Seramm), filiale du groupe Suez, a construit de 2014 à 2017, un bassin de rétention des eaux usées et pluviales à proximité de la station d’épuration Géolide, enterrée sous le stade Ganay. Cet équipement permettra de réduire de 50% les rejets d’eaux usées non traitées vers la calanque de Cortiou au cœur du Parc national des calanques.

[14h, Marseille, Hôtel de Région.] Remise des trophées Villes et Villages Fleuris

Mardi 21

[8h, Métropole, RTM, cantines] Mouvement de grève nationale dans la fonction publique. A la RTM, le réseau sera très faiblement perturbé, à l’exception du secteur de Marseille Nord annonce la Régie des transports métropolitains. Retrouvez le détail des prévisions dès le 19/03 à 17h, ligne par ligne sur www.rtm.fr et l’appli RTM.

[10h, Marseille, Hôtel du Département] Accueil des participants du Congrès national de l’Union des journalistes sportifs (UJSF)

[10h30, Marseille, Tour Méditerranée.] Les experts comptables Paca décryptent la campagne présidentielle pour les PME-TPE 1ers résultats de Campagne Expert, banc d’essai des mesures économiques des différents candidats. Présentation des derniers chiffres du baromètre Eco-Expert Paca. En présence de Lionel Canesi, le président des experts comptables Paca. Créée par l’Ordre des experts-comptables, Eco-Experts Paca est une base de données unique d’informations comptables et sociales des entreprises incluant tous les régimes fiscaux et toutes les entreprises déclarantes.

[11h, Marseille, Palais du Pharo] La 15ème édition du salon nautique, organisée par la Métropole Aix-Marseille-Provence, se déroulera du samedi 25 mars au 02 avril 2017 à La Ciotat. Présentation de cette nouvelle édition avec Patrick Boré Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence délégué aux Ports et aux Infrastructures Portuaires et maire de la Ciotat.

[11h30, Marseille, Hôtel de région] Présentation de la stratégie du Comité Régional de Tourisme.

[14h, Marseille, CMR] A l’occasion de la 7e édition de la Semaine de l’Industrie du 20 au 24 mars 2017 l’UIMM Alpes-Méditerranée se mobilise pour faire (re)découvrir aux jeunes l’industrie, ses métiers et ses formations… et susciter des vocations. Les journées portes ouvertes ont pour ambition de faire découvrir aux collégiens et lycéens les métiers attractifs de l’industrie et leurs opportunités d’emplois. Au programme ce mardi à 14h pour les élèves du lycée Langevin de Martigues (BTS CRSA), une visite de l’entreprise CMR.

[14h30, Marseille, siège Amu au Pharo] Aix-Marseille Université (AMU) lance Resamu, réseau d’accès aux soins de santé pour les étudiants d’AMU. En présence d’Yvon Berland, président d’Amu, de Georges Léonetti, doyen de la faculté de médecine, de Simon Filippi, président du collège méditerranéen des généralistes maîtres de stage, de Pierre Alessandrini, vice-président du conseil départemental de l’Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, de Jean-Pierre Magallon, président du conseil départemental de l’Ordre des Médecins des Hautes-Alpes, et de Jean-Claude Moulard, président du conseil départemental de l’Ordre des Médecins des Alpes de Haute-Provence,

[15h30, Marseille, Préfecture] Développer le réseau des voies bus prioritaires. Conférence de presse en préfecture de région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En présence de Stéphane Bouillon, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, Christian Estrosi, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Martine Vassal, présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Jean-Pierre SerrusE, Vice-président de la Métropole Aix-Marseille-Provence, délégué à la Mobilité.

[18h, Marseille, Ombrière du Vieux-Port.] Manifestation de solidarité avec les réfugiés.

[19h, Marseille, Villa Méditerranée.] Conférence-débat avec avec Corinne Vezzoni, Prix femme architecte 2015, dans le cadre de l’exposition Archiméditerranéenne. Entrée libre sur réservation par mail à billetterie@villa-mediterranee.org

[19h30, Marseille, Court-circuit.] Débat du collectif Marseille en commun qui accueille la spécialiste du Monde arabe Sophie Bessis, chercheuse associée à l’Iris, sur le thème : la diplomatie française au Moyen-Orient Comment sortir de la politique étrangère « sarkollandaise » ?

Jeudi 23

[9h, Aix, Technopôle de l’Arbois] Conférence « La Gemapi, un outil de valorisation pour les territoires. »

[10h, Istres, école Camille Pierron.] Plan numérique & multimédia dans les écoles. Signature officielle de la convention de partenariat sur le numérique et l’innovation pédagogique avec François Bernardini, maire d’Istres, vice-président de la Métropole Aix-Marseille Provence, président du Conseil de Territoire Istres-Ouest Provence en présence de Bernard Beignier, recteur de la région académique Provence Alpes Côte d’Azur, recteur de l’Académie d’Aix-Marseille, chancelier des Universités,.

[11h, Marseille, GPMM.] A l’occasion du premier « Apéritif Export » à bord du Piana, fleuron de la Méridionale Finance & Conseils Méditerranée présente avec les exportateurs de la région le guide « Oser l’Export » Une occasion selon les organisateurs de « rencontrer et d’échanger en direct autour des expériences vivantes des exportateurs de notre métropole, de partager les enjeux d’internationalisation vus par les réseaux d’entrepreneurs de la région les élus et institutions engagés sur cet enjeu clé de développement. »

[13h30, Aix-en-Provence, campus Arts et Métiers.] Dans le cadre de la 7e édition de la Semaine de l’Industrie aura lieu du 20 au 26 mars prochains. Arts et Métiers campus d’Aix-en-Provence, membre fondateur de l’alliance « Industrie du Futur » et grand établissement de technologie, renouvelle son engagement dans cet évènement d’ampleur nationale et organise une journée intitulée : Entreprendre sa vie dans un monde qui change. L’occasion de faire découvrir son offre de formations mais aussi plus largement ses activités de recherche aux étudiants comme au grand public, sur l’ensemble de ses sites.

[14h30, Rians, aqueduc de Saint-Bachi.] En présence de nombreux élus et partenaires, la Société du canal de Provence organise une visite du chantier de l’aqueduc de Saint-Bachi, ouvrage majeur du patrimoine régional et unique en France, l’aqueduc de Saint-Bachi. Ce dernier est constitué d’une canalisation en acier de 3 mètres de diamètre, suspendue sur une portée unique de 150 mètres. La SCP y réalise des travaux de haute technicité afin de changer les suspentes, décaper l’extérieur de la canalisation et la repeindre.

[16h, Aix-en-Provence, Les Milles.] Visite et inauguration des nouveaux locaux de la société KSB SAS. en présence de MM Boris Lombard, président de KSB pour la région Europe Ouest, M. René Schild, directeur de KSB, et de Jean-Luc Borel, directeur régional des ventes pour la région Rhône Méditerranée. Inauguration à 18h avec Serge Gouteyron sous-préfet d’Aix-en-Provence, Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Marseille Provence et Philippe de Saintdo représentant madame le Maire d’Aix-en-Provence.

[18h, Fos-sur-Mer, Mairie] Conseil municipal.

[18h, Martigues, Hôtel d’agglomération] Conseil de Territoire.

[18h30, Marseille, Kedge Luminy.] Kedge inaugure « l’Accelerator Daniel Carasso » du nom du fondateur de Danone, Alumni de Kedge, et donateur via la Fondation Daniel et Nina Carasso. Conférence – Plateau débat – Pitch – Cocktail de 18h30 à 21h30. En présence de personnalités du monde économique dont Xavier Rolet, directeur général de la Bourse de Londres, Marina Nahmias, Présidente Fondation Daniel et Nina Carasso (famille Danone) et François Pierson, président du Conseil d’administration de Kedge ex-directeur général d’Axa France

Vendredi 24

[9h30, Marseille, Immeuble Le Virage Vélodrome.] Véronique Védrine, directrice Réseau Bpifrance Sud et Pierre Villefranque, directeur Régional Bpifrance Paca présentent le bilan d’activité 2016 et des perspectives 2017 de Bpifrance Provence-Alpes-Côte d’Azur

[9h30, Marseille, Epitech] Journée de clôture de l’événement « Forward to the future » organisé par l’école Epitech en présence des membres du jury : Stéphane Soto, délégué général d’Aix-Marseille French Tech, Fabian Frydman, responsable activités numériques de La Provence, Jean-Baptiste Demonte, co -fondateur de la start-up GoJob, Bertrand Bigay, co-fondateur de l’accélérateur PFactory et Olivier Garbé, CTO de Voyage Privé.8h30, Marseille, Radisson Blu

[8h30, Marseille, Radisson] L’Observatoire de l’hospitalisation privée et la commission paritaire nationale pour l’emploi et la formation professionnelle (CPNE) organisent un petit-déjeuner régional avec pour thème : « Quelles créations d’emplois pour répondre à l’offre de soins dans l’hospitalisation privée à l’horizon 2020 en Provence-Alpes-Cotes d’Azur ? ».

Samedi 25

[9h, Aix-en-Provence, Mairie annexe du Pont de L’Arc.] Le collectif Ramdam organise une rencontre ouverte à toutes et à tous, aux associations, aux élu(e)s et services des collectivités. Au programme : présentation du « Pama » (Plan d’actions des mobilités actives) et des différentes possibilités de partage de la voirie avec Philippe Buffard ; le rôle stratégique des maires et des territoires dans la mise en œuvre de ces différentes possibilités en vue de développer l’usage des modes de déplacement actifs dans le cadre l’agenda de la mobilité métropolitaine avec Eric Chevalier, conseiller municipal à Aix en Provence, délégué à la voirie et au vélo, Jean Pierre Serrus, vice -président de la Métropole AMP, délégué aux transports; présentation du projet d’itinéraire « le tour cyclable de la Métropole » avec Ramdam.

[14h30, Marseille, théâtre du Lacydon.] Première édition de TEDxCanebière. « Ose Actes ! », le titre de cette conférence est le fil rouge de cet événement qui mettra à l’honneur l’engagement, l’audace, l’action et l’innovation pour changer le monde. Cette première édition est 100% locale : intervenants et organisateurs habitent et travaillent tous dans la métropole Marseillaise. Elle donne la parole à huit acteurs du changement porteurs de projets concrets et innovants qui représenteront divers domaines : recherche scientifique, éducation, économie, écologie…