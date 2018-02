[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 19 au 23 février à Aix Marseille Provence

Lundi 19 février



[8h30 - Fos-sur-Mer Maison de la Mer] A l’initiative de la CCI Marseille Provence, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et du Pole Mer Méditerranée, un rendez-vous business Eolien Flottant réuni EDF Energies Nouvelles, porteur du projet Provence Grand Large, et les principaux donneurs d’ordres associés, et une cinquantaine de PMI du territoire. En informant et en accompagnant les entreprises métropolitaines, cette rencontre vise à leur permettre de mieux cerner le marché d’une filière d’avenir et de les inciter à diversifier leurs offres pour saisir son potentiel.

[8h30 - Salon-de-Provence, Abbaye de Ste Croix] Début de la 2e édition des Rencontres Jeunesse, emploi, tourisme. (mardi 20 : Hôtel Renaissance à Aix-en-Provence. Jeudi 22 : InterContinental – Hôtel Dieu à Marseille). Les collégiens sont accueillis durant une journée pour des ateliers, échanges et découvertes des métiers du tourisme.

[11h, Marseille, colline Grand Littoral] Inauguration du centre de grossistes chinois, le Marseille International Fasshion 68 en présence de Renaud Muselier, président de la Région Provence Alpes-Côte d’Azur et député européen, Jean-Claude Gaudin, président de la Métropole Aix-Marseille-Provence et maire de Marseille ainsi que de Jun Zhai, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine en France et de M. Liying Zhu, consul général de Chine à Marseille. Le MIF 68 c’est 16 500 m2 de showrooms en architecture containers, le plus grand ensemble de ce type au monde. Plus de 70 boutiques de gros doivent ouvrir leurs portes.

[11h - Marseille, OM Café] Présentation lors d’un point presse de l’association Le Mouvement en présence notamment de sa secrétaire générale Florence Florence de Larochelambert et de son président d’honneur Michel Pezet.

[15h - Marseille, Palais de la Bourse] Frédéric Pons, co-président Hopps Group, Samuel Dewitte, directeur des ressources humaines Hopps Group et Hervé Estampes, président Adrexo, en présence de Fabrice Alimi, vice-président CCIMP, délégué à l’emploi lancent Job’Hopps, la première application mobile en France à recenser et proposer un deuxième emploi à temps partiel et en CDI, près de chez soi ou de son lieu de travail, pour compléter son activité et tendre à un CDI à temps complet. L’occasion pour Hopps Group de présenter cette initiative pour l’emploi en France qui annonce 7 000 offres d’emplois déjà recensées. Des entreprises et institutions partenaires sont attendues pour témoigner des premières utilisations de l’application : Philippe Arnaud, directeur emploi et ingénierie sociale Onet et Laure Ducottet, directeur des ressources humaines opérationnelle Autogrill.

[18h - Marseille, Château de la Buzine] Lancement des festivités liées au nouvel an chinois, Jean Roatta, adjoint au Maire délégué à l’International et à la coopération euro-méditerranéenne. Dans le cadre du nouvel an chinois, la ville de Marseille, en partenariat avec le Consulat général de Chine organise, du 17 au 25 février une semaine de festivités dédiées à la culture chinoise dans différents lieux de la ville. Marseille entretient des relations privilégiées avec la Chine et a accueilli, en 2017, 22 délégations chinoises. Marseille compte à ce jour 2 000 Chinois installés, dont 500 sont étudiants.

Mardi 20

[8h30 - Martigues Lycée Paul Langevin] Opération « La santé c’est plus que vital ! Dans le gymnase Riouall du lycée Paul Langevin de 8h30 à 17h30.

[9h - Marseille, Euroméditerranée] Laure-Agnès Caradec, présidente et Hugues Parant, directeur général organisent un petit-déjeuner sur le thème : « Le campus urbain de la Porte d’Aix : le défi jeune »

[11h - Marseille, Mairie des 1er et 7e.] Sabine Bernasconi, maire du 1er secteur, invite à la conférence de presse de présentation de la 10ème édition des « Dimanches de la Canebière »

Mercredi 21

[8h30 - Marseille, Gomet’] 3e petit-déjeuner sectoriel sur le thème du commerce organisé par Gomet’ à l’occasionne la sortie du hors-série sectoriel Le Digest Commerce, avec les interventions de Marie-Pierre Cartier, présidente de Commerces Positifs, Pierre-François Duwat, directeur de Grand Littoral, Valérie Segretain, PDG de Customer Labs et Tony Sessine, président de Terre de Commerces. Débat animé par la rédaction de Gomet’. LT : #digestcommerce. Inscription obligatoire.

[14h00 - Aix, Faculté de droit et de science politique] Signature de la « la déclaration universelle des droits de l’humanité » en présence de Corinne Lepage (avocate, présidente du Rassemblement citoyen Cap21 et ancienne ministre de l’environnement) et Geneviève Maillet (bâtonnier au barreau de Marseille). La Faculté de droit et de science politique se joindra ainsi aux plus de 100 signataires à travers le monde qu’ils soient issus du monde juridique, économique ou institutionnel. Ce texte est l’aboutissement des réflexions du groupe de travail mis en place en 2015, à la demande du Président de la République et piloté par Corinne Lepage, afin que soient posés les droits de l’humanité, à savoir « le droit pour tous les habitants de la Terre de vivre dans un monde dont le futur n’est pas compromis par l’irresponsabilité du présent ».

[17h - Aix, Faculté de droit et de science politique] Bernard Beignier, Recteur de l’académie d’Aix- Marseille, Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université et Jean- Philippe Agresti, Doyen de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-Marseille, ouvrent la traditionnelle cérémonie de remise des prix. Cette année l’invitée d’honneur est l’avocate mauritanienne Fatimata M’Baye.

[18h30 - Marseille, Bistrot Le Petit Saint-Louis] Le maire des 9e et 10e arrondissements de Marseille, Lionel Royer-Perreaut, organise le 1er premier débat public de son groupe de réflexion politique Oxygène Actifs. Le thème retenu : « Faire de la politique autrement, mythe ou nécessité » avec comme intervenants, Stéphanie Le Beuze, fondatrice de la start-up Echy, Mathieu Grapeloup, fondateur du blog de réflexion « Marseille à la loupe, Guillaume Pellegrin, fondateur de l’espace de coworking I Lov’ It

Jeudi 22

[10h - Marseille, Cap Vert Energie] Poursuite de la tournée #MarseilleauFutur de Martine Vassal, présidente du département et vice-présidente de la Métropole. 10h00 : Visite de l’entreprise Cap Vert Energies. 11h00 : visite du Centre d’Innovation et de démonstrations numériques d’Aix-Marseille French Tech « La Coque ». 12h00 : visite de « The Babel Community » site de coliving et de coworking rue de la République.

[14h00 - Aix, Faculté de droit et de science politique, Fatimata M’Baye tient une conférence sur le thème « les violences faites aux femmes. »

[18h - Aix, Château de l’Horloge] Maryse Joissains Masini, maire d’Aix, tient une réunion publique consacrée au Jas de Bouffan Maryse Joissains Masini sera accompagnée du Dr Claude Maina, adjoint de quartier, ainsi que des élus et responsables des services municipaux impliqués dans les questions relatives au quartier. Au cours de cette rencontre seront présentés l’opération du BHNS (bus à haut niveau de service) ainsi que divers projets concernant le Jas de Bouffan.

Vendredi 23

[17h45 - Martigues, Hôtel de ville] Conseil municipal.