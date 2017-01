[Temps Forts] Notre sélection d’événements du 16 au 20 janvier 2017

Lundi 16

[8h30, Marseille, La Boate] En Marche 13, le mouvement d’Emmanuel Macron présente ses responsables et son organisation dans le département en présence de Corinne Versini, la référente dans les Bouches-du-Rhône.

[10h, Aubagne, CT Pays d’Aubagne et de l’Etoile] Conférence de presse en présence de la présidente du Territoire Sylvia Barthélémy, de la directrice du service Argile Eléonore Locato et des trois céramistes sélectionnés la nouvelle édition du salon profession- nel «Maison et Objet» qui se tiendra du 20 au 24 janvier 2017 à Paris : Les deux Provençales, l’Atelier Bernex et l’Atelier Sourski.

[12h, Marseille, Hangar J1] Jean-Claude Gaudin, maire de Marseille et président de la Métropole présente ses voeux à la presse.

[17h, Marseille, Pole Média La Belle de Mai] Voeux et goûter de présentation des nouveautés 2017 du cluster des industries créatives Primi.

Mardi 17

[9h, Marseille, Kedge Business School] Lionel Canesi et Farouk Boulbahri les deux nouveaux présidents, respectivement de l’Ordre des experts comptables Marseille-Paca et de La compagnie régionale des commissaires aux comptes Aix-Bastia présentent lors d’une conférence de presse l’impact de la loi des finances 2017 sur les TPE-PME et les enjeux de la campagne présidentielle.

[10h, Marseille, Insee] L’Insee Provence-Alpes-Côte d’Azur présente les opérations de lancement de l’enquête de recensement 2017 en présence de Patrick Redor, directeur régional, Mireille Herry, cheffe de la division recensement qui précisera les modalités pratiques de l’enquête et Claire Joutard, chef de projets. Une occasion aussi d’analyser les principaux résultats issus du recensement 2015 de la population ainsi qu’une étude sur les déplacements à vélo réalisée à partir de l’enquête annuelle du recensement de cette année-là.

[12h, Marseille, Astrolabe] Déjeuner de l’innovation à la Cité des entrepreneurs consacré Totem Mobi, spécialiste de l’autopartage.

Lien > inscriptions

[15h, Marseille, L'Odéon] Présentation par Sabine Bernasconi des Dimanches de la Canebière. Première date annoncée le 29 janvier 2017 à 11h00.

[19h, Marseille, Villa Méditerranée] Début du cycle des « Mardis de l’urbain », avec Martin Vanier, géographe, enseignant et auteur de nombreux ouvrages, pour une conférence sur la question des territoires et des réseaux.

Mercredi 18

[9h, Marseille, Tribunal de commerce] Décision sur la poursuite de la période d’observation de six mois entamée en novembre dernier dans le cadre du redressement judiciaire de La Marseillaise.

Jeudi 19

[11h30, Marseille, Opéra] Voeux 2017 de la Soleam et de l’Agam en présence de Jean-Claude Gaudin.

[18h15, Aix-en-Provence, Sciences Po Aix] Conférence dans le cadre du cycle « Sciences Po Aix dans la Cité » sur le thème « La violence économique » Intervenants : Pierre Dockès, économiste, professeur émérite à l’Université Lyon 2, André Cartapanis, professeur d’économie et de finances Internationales à Sciences Po Aix.

Vendredi 20

[9h30, Cannes, Palais des Festivals] Salon « Voyage en Multimedia », rendez-vous des professionnels de l’e-tourisme. A suivre notamment les ateliers : « Comment la réalité virtuelle peut enrichir l’expérience de visite » (14h) et « Stimuler l’entre- prise innovante : quel apport touristique pour les territoires» (16h).

[12h, Marseille, Les Arcenaulx] Sophie Camard (EELV) est l’invitée du déjeuner débat du Club de la presse Marseille Provence Alpes pour son livre “La politique en état d’urgence”. Inscription : c-presse@ wanadoo.fr

[12h30, Marseille, Sofitel Vieux-Port] Pierre Grand-Dufay, président du fonds d’investissement Tertium, Florence Canonge et Stéphane Assuied, ses associés, font un point sur l’activité de leur fonds et pré- sentent leurs dernières prises de participation.

[18h15, Aix-en-Provence, Sciences Po Aix] « Les Lobbyistes, méconnus et pourtant décriés. Qui sont-ils ? Que font-ils ? Pourquoi sont-ils diabolisés ? » Organisée par le master Métiers de l’information de Sciences Po Aix.